177 Strafzettel für E-Scooter, Radler & Autofahrer

Die Schwerpunkt-Aktion der Landesverkehrsabteilung war “erfolgreich”. auch 16 Turbo-Radler und E-Sooter-Fahrer wurden erwischt.
Am Dienstag war die Polizei zwischen 7 und 19 Uhr wieder auf unseren Straßen unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Und zahlreiche Autolenker, Radfahrer und E-Scooter-Lenker gingen ins “Netz”. Es hagelte Anzeigen.
Gleich 60 Strafzettel
60 Anzeigen wurden erstattet, in Summe stolze 177 Strafen ausgesprochen. Darunter 16 Radfahrer und 3 E-Scooter-Fahrer, die das Rotlicht der Ampeln im Stadtgebiet missachtet hatten.
Bilanz des Schreckens
Die weitere Bilanz der Landesverkehrsabteilung mit Schwerpunkt auf E-Scootern und Radfahrern:
• 53 Abmahnungen
• 96 Alkohol-Vortests
• 10-mal wurde die Weiterfahrt untersagt.
• Zwei Kennzeichen wurden abgenommen.
• 82 Identitätsfeststellungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz gab es.
E-Scooter als Raser
Besonders heftig fielen die Kontrollen der E-Scooter aus. Acht Mal wurde die Bauartgeschwindigkeit der angehaltenen E-Scooter überprüft. Das Ergebnis: einmal 42 km/h, zweimal 44 km/h, dann 45 km/h, zweimal 47 km/h sowie einmal 53 km/h und 55 km/h. Zudem gab es eine Anzeige wegen Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall.