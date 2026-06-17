177 Strafzettel für E-Scooter, Radler & Autofahrer

Die Schwerpunkt-Aktion der Landesverkehrsabteilung war “erfolgreich”. auch 16 Turbo-Radler und E-Sooter-Fahrer wurden erwischt.

Am Dienstag war die Polizei zwischen 7 und 19 Uhr wieder auf unseren Straßen unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Und zahlreiche Autolenker, Radfahrer und E-Scooter-Lenker gingen ins “Netz”. Es hagelte Anzeigen.

Gleich 60 Strafzettel

60 Anzeigen wurden erstattet, in Summe stolze 177 Strafen ausgesprochen. Darunter 16 Radfahrer und 3 E-Scooter-Fahrer, die das Rotlicht der Ampeln im Stadtgebiet missachtet hatten.

Bilanz des Schreckens

Die weitere Bilanz der Landesverkehrsabteilung mit Schwerpunkt auf E-Scootern und Radfahrern:

• 53 Abmahnungen

• 96 Alkohol-Vortests

• 10-mal wurde die Weiterfahrt untersagt.

• Zwei Kennzeichen wurden abgenommen.

• 82 Identitätsfeststellungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz gab es.

E-Scooter als Raser

Besonders heftig fielen die Kontrollen der E-Scooter aus. Acht Mal wurde die Bauartgeschwindigkeit der angehaltenen E-Scooter überprüft. Das Ergebnis: einmal 42 km/h, zweimal 44 km/h, dann 45 km/h, zweimal 47 km/h sowie einmal 53 km/h und 55 km/h. Zudem gab es eine Anzeige wegen Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall.