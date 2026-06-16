30 Jahre Bildung für alle: VHS Meidling feiert Jubiläum

Mit einer Festveranstaltung feierte die VHS Meidling ihr 30‑jähriges Bestehen. Vertreter aus Politik, Bildung und dem Bezirk würdigten den Standort als innovativen Motor innerhalb der Wiener Erwachsenenbildung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 hat sich die VHS Meidling zu einem zentralen Bildungsstandort entwickelt, der mit innovativen Angeboten und einem klaren Fokus auf Bildungsgerechtigkeit weit über den Bezirk hinaus wirkt. Besonders in den Bereichen Inklusion, berufliche Qualifizierung und niederschwellige Bildungsangebote wurden hier wichtige Impulse für ganz Wien gesetzt.

LAbg. und GRin Katharina Weninger: „Die VHS Meidling ist ein Garant für Bildungsgerechtigkeit in Wien. Sie zeigt, dass gute Bildung für alle zugänglich sein muss – unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation. Gerade in Bereichen wie Demokratiebildung oder Europa zeigt sich, wie die VHS aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen aufgreift und Menschen aktiv einbindet.“

LAbg. und GR Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH: „Die VHS Meidling ist ein bildungspolitischer Impulsgeber für ganz Wien. Viele innovative Entwicklungen sind hier entstanden und prägen heute das Angebot der Wiener Volkshochschulen insgesamt. Mit rund 22.400 Kursen und über 230.000 Teilnahmen seit 2009 wird deutlich, wie gut die Volksbildungsangebote von den Bewohnern im Bezirk und darüber hinaus angenommen werden.“

Große Nachfrage trifft vielfältiges Angebot

Die VHS Meidling zählt zu den tragenden Säulen der Wiener Erwachsenenbildung: Mit jährlich rund 1.350 Kursen verzeichnet sie knapp 14.000 Teilnahmen. Besonders stark vertreten sind die Bereiche Kunst, Sprachen und Gesundheit, während sich auch die Elementarpädagogik als wachsender Schwerpunkt etabliert hat.

Innovative Initiativen wie „Deutsch im Park“ zeigen zudem, wie Bildungsangebote von Meidling aus wienweit umgesetzt werden können. Das kostenlose Angebot ermöglicht von Juni bis September ohne Anmeldung Deutschpraxis im Freien und schafft niederschwellige Gelegenheiten zum Austausch und Lernen.

Gabriele Votava, Vorsitzende des Fördervereins Volkshochschule Meidling, Bezirksvorsteherin a.D.: „Die VHS Meidling ist ein zentraler Bildungs- und Begegnungsort im Bezirk – sie bringt Menschen zusammen, schafft Austausch und stärkt den sozialen Zusammenhalt. Gerade diese Kombination aus niederschwelligen Bildungsangeboten und gelebter Nachbarschaft macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Lebens in Meidling.“

Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen GmbH: „Die VHS Meidling steht beispielhaft für die Stärke der Wiener Volkshochschulen: ein breites, qualitativ hochwertiges Angebot, das Menschen in allen Lebensphasen erreicht und ihnen neue Perspektiven eröffnet. Volksbildung ist ein zentraler Baustein für Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt – gerade in einer wachsenden Stadt wie Wien.“

Ein Standort mit Zukunft

Heute ist die VHS Meidling weit mehr als ein Ort des Lernens: Sie ist ein Treffpunkt, ein Netzwerk und ein Raum für gesellschaftliche Teilhabe. 30 Jahre VHS Meidling zeigen eindrucksvoll, dass Volksbildung auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielt – für individuelle Chancen ebenso wie für den Zusammenhalt in unserer Stadt.

Walter Schuster, Direktor der VHS Meidling: „Die VHS Meidling lebt von ihrer Vielfalt und von den Menschen, die sie mitgestalten. Unser Ziel ist es, Bildung für alle zugänglich zu machen und gleichzeitig neue Themen und Entwicklungen aktiv aufzugreifen.“



Weitere Informationen und das gesamte Kursprogramm der VHS Meidling gibt es unter: www.vhs.at/meidling.