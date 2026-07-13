70 Kilo Drogen-Wahnsinn und brutaler Einbruchs-Krimi!

Wien – Zugriff! Handschellen-Konzert in der Bundeshauptstadt! Der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) ist ein gigantischer Schlag gegen das internationale Drogen-Kartell gelungen. Fünf finstere Gestalten sitzen hinter Gittern, kiloweise Gift und Tausende Euro Cash sind sichergestellt!

Es sind Szenen wie aus einem Hollywood-Thriller, die sich in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus und am Kardinal-Nagl-Platz abgespielt haben. Zweimal schnappte die Falle der Fahnder eiskalt zu!

Akt 1: Die Taxi-Falle im 15. Bezirk!

25. April 2026, 18:30 Uhr: Zivilfahnder beobachten im 15. Bezirk ein verdächtiges Treffen. Ein Montenegriner (27) drückt einem Libyer (26) eine schwere Tragetasche in die Hand. Kurz darauf stößt ein Algerier (27) dazu. Die Männer wollen gerade in ein Taxi flüchten – DOCH DA SPRINGEN DIE COPS AUS DER DECKUNG!

In der Tasche: 1,1 Kilo Marihuana! Beim Libyer finden die Ermittler zudem Kokain, Bargeld und einen brutalen Pfefferspray. Doch das war erst die Spitze des Eisbergs! Die Ermittler stürmen kurz darauf die Wohnung des Montenegriners im selben Bezirk. Dort der absolute Drogen-Schock: Die Polizisten finden unglaubliche 68,9 Kilo Marihuana und 3.000 Euro in bar!

Akt 2: Das Koks-Geschäft in der U-Bahn!

10. Mai 2026, 18:15 Uhr: Szenenwechsel zur U-Bahn-Station „Kardinal-Nagl-Platz“ (Wien 3.). Zwischen den Fahrgästen schleicht ein Serbe (49) zu einem Landsmann (28), übergibt ihm unauffällig ein Sackerl. Wieder schlagen die Elite-Polizisten blitzschnell zu! Festnahme! Im Sackerl befinden sich 152 Gramm reinstes Kokain und jede Menge Bargeld.

Und dann wird es richtig unheimlich: Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen finden die Ermittler unfassbare weitere 6,7 Kilo Kokain! Doch als die Beamten die Tür einer Dealer-Wohnung stürmen wollen, der Schock: Die Tür wurde bereits aufgebrochen! Offenbar hatte die Unterwelt Wind von der Sache bekommen. Unbekannte Gangster versuchten eiskalt, das Koks-Lager noch vor der Polizei zu plündern! Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.

Die fette Beute der Justiz:

Rund 70 Kilogramm Marihuana

Rund 6,8 Kilogramm Kokain

9.810 Euro Drogen-Geld

Ein illegaler Pfefferspray

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wanderten alle fünf mutmaßlichen Drogen-Händler direkt ab in den Knast! Für sie heißt es jetzt: Endstation Justizanstalt!