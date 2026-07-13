Die irre Gürtel-Jagd auf die Wiener Ausreißer-Esel!

Das war tierisch knapp! In der Nacht von Freitag auf Samstag zitterte ganz Hietzing um zwei tierische Vagabunden. Es läuft die Geisterstunde, als das nächtliche Liebes-Abenteuer zweier Esel auf der Hofjagdstraße fast in einer Katastrophe endet!

Es ist genau 01:30 Uhr nachts. Plötzlich trauen Autofahrer auf der viel befahrenen Westeinfahrt ihren Augen nicht: Mitten im Dunkeln tapsen zwei Esel seelenruhig in Richtung Fahrbahn! Ein absoluter Albtraum für jeden Autofahrer – und lebensgefährlich für die Vierbeiner. Sofort schlagen aufmerksame Lenker bei der Polizei Alarm.

Hosen-Runter-Rettung der Polizei

Die Beamten der Stadtpolizeikommanden Meidling und Fünfhaus rasen sofort zum Einsatzort. Blaulicht-Gewitter in Hietzing! Um Schlimmeres zu verhindern, sperren die Polizisten sofort die rechte Fahrspur. Doch wie bändigt man zwei ausgewachsene Esel ohne Halfter?

Stunde der kreativen Super-Cops!

Ohne lange zu fackeln, machen die Polizisten kurzen Prozess: Sie schnallen kurzerhand ihre eigenen Hosengürtel ab! Mit schnellen Handgriffen werden die Dienstgürtel zu Not-Halftern umfunktioniert. Und tatsächlich: Der irre Plan funktioniert! Die Beamten legen den struppigen Ausreißern die Lederriemen an und halten die Tiere eisern fest.

Happy End im Pferdeanhänger

Während die Polizisten die Esel im Zaum halten, läuft im Hintergrund die Halter-Suche auf Hochtouren. Wenig später die Erleichterung: Die Besitzerin wird ausfindig gemacht! Die beiden Langohren waren klammheimlich aus ihrem Gehege im nahegelegenen Lainzer Tiergarten entwischt.

Mit einem Pferdeanhänger rückte die erleichterte Besitzerin an und brachte die tierischen Abenteurer zurück in ihr sicheres Quartier.

Das größte Wunder dieser Liebes-Nacht: Weder Mensch noch Tier wurden bei diesem völlig verrückten Einsatz verletzt. Und die Polizisten? Die durften ihre Gürtel endlich wieder dorthin stecken, wo sie hingehören!