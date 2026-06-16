Der Ökonator ist zurück in der alten Heimat

Wien setzt einen weiteren Meilenstein im Klimaschutz: Die Österreichische Post hat ihre Zustellung in der Bundeshauptstadt vollständig auf Elektrofahrzeuge und die Muskelkraft ihrer Zustellerinnen und Zusteller umgestellt.

Damit ist Wien die größte Metropole Europas, in der die Zustellung auf der sogenannten „letzten Meile“ nun vollständig CO₂-frei erfolgt.

Prominenter Auftakt am Heldenplatz

Für den offiziellen Startschuss versammelten sich am Heldenplatz zahlreiche prominente Gäste. Mit dabei waren Hollywood-Star und Klimaschutzaktivist Arnold Schwarzenegger, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sowie Post-Generaldirektor Walter Oblin.

Schwarzenegger, der am Mittwoch den Austrian World Summit eröffnet, lobte die Initiative der Österreichischen Post: „Der konsequente Ausbau einer elektrisch angetriebenen Logistik zeigt, wie ernst die Post den Weg in eine emissionsarme Zukunft nimmt. Jede Investition in E-Mobilität ist sinnvoll.“

Über 1.300 Zusteller täglich unterwegs

Die neue Zustellflotte ist bereits im gesamten Wiener Stadtgebiet im Einsatz. Täglich sind mehr als 1.300 Zustellerinnen und Zusteller zu Fuß, mit E-Bikes, E-Mopeds oder E-Transportern unterwegs. Rund 1.000 Fahrzeuge legen dabei jährlich etwa acht Millionen Kilometer rein elektrisch zurück.

Durch die Umstellung werden nach Angaben der Post jedes Jahr rund 2.300 Tonnen CO₂ in Wien eingespart. Dafür investierte das Unternehmen insgesamt 32 Millionen Euro in Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur.

Eigener Sonnenstrom für die Flotte

Ein Teil des benötigten Stroms wird sogar selbst erzeugt. In Wien und Hagenbrunn betreibt die Post Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 5,9 Megawattpeak. Zusätzlich wird ausschließlich österreichischer Strom aus erneuerbaren Energiequellen zugekauft.

Für Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit: „Die Österreichische Post hat die größte E-Flotte Österreichs aufgebaut und Wien zur größten CO₂-freien Zustellmetropole Europas gemacht.“

Beitrag zur klimafreundlichen Stadt

Auch Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sieht in der Umstellung einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Stadt. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und öffentlicher Hand sei entscheidend, um den CO₂-Ausstoß weiter zu senken und die Lebensqualität in Wien langfristig zu sichern.

Post-Generaldirektor Walter Oblin betonte, dass Klimaschutz und wirtschaftlich effiziente Logistik kein Widerspruch seien: „Mit der vollständigen Transformation unserer Zustellung in Wien setzen wir einen Meilenstein für elektrisch angetriebene Logistik in Europa.“

Österreichweite Umstellung bis 2030 geplant

Die Bundeshauptstadt ist jedoch erst der Anfang. Bereits heute erfolgt die Zustellung in mehreren Landeshauptstädten – darunter Graz, Salzburg und Innsbruck – vollständig elektrisch. Mit mehr als 6.000 E-Fahrzeugen betreibt die Österreichische Post schon jetzt die größte Elektroflotte des Landes.

Das nächste große Ziel steht ebenfalls fest: Bis zum Jahr 2030 soll die Zustellung auf der letzten Meile in ganz Österreich ausschließlich mit E-Fahrzeugen oder zu Fuß erfolgen.

Fakten auf einen Blick

Wien ist die größte europäische Metropole mit vollständig CO₂-freier Post-Zustellung auf der letzten Meile.

Mehr als 1.300 Zustellerinnen und Zusteller sind täglich im Einsatz.

Rund 1.000 E-Fahrzeuge legen jährlich acht Millionen Kilometer zurück.

Einsparung von etwa 2.300 Tonnen CO₂ pro Jahr.

Investition von 32 Millionen Euro in Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur.

Ziel der Post: Elektrische Zustellung in ganz Österreich bis 2030.