Vom 28. März bis 6. April 2026 wird das Studio F der Wiener Stadthalle zum Epizentrum der Fantasie. Auf rund 1.500 Quadratmetern zeigt die World of Bricks, was passiert, wenn tausende LEGO®-Steine, jede Menge Ideen und echte Fan-Leidenschaft aufeinandertreffen. Das Ergebnis: eine Ausstellung, die nicht nur angeschaut, sondern erlebt werden will – perfekt für Familien, Tüftler und alle, die beim Wort „LEGO®“ kurz wieder acht Jahre alt sind.

Meisterwerke aus Europa zum Verlieben

Hier wird nicht gekleckert, sondern Stein für Stein geklotzt. Aus ganz Europa reisen beeindruckende Modelle nach Wien: weltberühmte Bauwerke, detailreiche Städte, fantasievolle Landschaften und technische Konstruktionen, die selbst Erwachsene ehrfürchtig staunen lassen. Absoluter Publikumsmagnet ist ein gigantisches LEGO®-Riesenrad, das nicht nur durch seine Größe beeindruckt, sondern auch offiziell im Guinness World Records-Buch steht. Spoiler: Davor bleiben alle stehen.

Bauen erwünscht, nicht nur bewundern

Die World of Bricks ist keine Ausstellung zum stillen Vorbeigehen. Täglich laden LEGO®- und DUPLO®-Bauevents dazu ein, selbst kreativ zu werden. Erste Bauversuche oder ausgefuchste Konstruktionen, hier zählt nicht Perfektion, sondern Fantasie. Eltern dürfen helfen, Kinder dürfen bestimmen. Deal?

Spielplatz, Bastelzone und Raritäten

Ein interaktiver LEGO®-Spielplatz sorgt für Bewegung und Bau-Laune, während in der Bastelzone eigene Ideen Gestalt annehmen. Extra cool: Mit dem VIP Make-and-Take TREX Ticket entsteht vor Ort ein exklusiver Mini-T-Rex aus 20 Steinen – zum Mitnehmen, Verlieben und Daheim-Herzeigen. Für Sammler und Fans wartet außerdem ein großer Flohmarkt mit Raritäten, Einzelteilen und ganzen Sets. Vorsicht: Zeitgefühl kann hier leicht verloren gehen.

Zwischen bunten Steinen spielerisch lernen

Ganz nebenbei fördert die World of Bricks Kreativität, räumliches Denken und Problemlösung und zeigt damit, dass Lernen richtig Spaß machen kann. Auch Erwachsene holen sich Inspiration, wie LEGO® als Werkzeug für Design, Architektur und kreative Prozesse eingesetzt werden kann.

World of Bricks

28. März bis 6. April 2026

Wiener Stadthalle, 1150 Wien

Tickets sind online unter www.world-of-bricks.at sowie www.stadthalle.com erhältlich. Die Ausstellung läuft ausschließlich während der Osterferien – also besser rasch zugreifen.

Mehr Infos gibt’s auch auf Instagram: @worldofbricksvienna