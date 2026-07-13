Neue Dressings: Mit Mautner Markhof zum “Easy Salad”

Salatgenuss ohne Öl und ohne Aufwand.

Wenn die Temperaturen steigen, landen leichte Gerichte besonders häufig auf den Tellern. Salate gehören dabei zu den absoluten Favoriten – ob als Mittagessen, Beilage zum Grillabend oder als frische Mahlzeit an warmen Sommerabenden.

Mit Easy Salad bringt Mautner Markhof nun eine neue Salatmarinade auf den Markt, die die Zubereitung besonders einfach machen soll.

Zwei mediterrane Sorten für den Sommer

Die neuen Marinaden sind bereits fix und fertig abgeschmeckt und kommen ohne zusätzliches Öl aus. Dadurch genügt es, die Sauce direkt über den Salat zu gießen – ganz ohne weiteres Anrühren.

©Florence Metzler

Erhältlich ist Easy Salad in den Geschmacksrichtungen „Sizilianische Zitrone“ und „Mediterrane Kräuter“. Während die Zitronen-Variante besonders gut zu Blattsalaten, Tomate-Mozzarella, Thunfisch oder Melonen-Feta-Salat passt, eignet sich die Kräuter-Variante ideal für griechischen Bauernsalat sowie Gurken- und Pastasalate.

Praktisch für den Alltag

Die Salatmarinaden werden in einer wiederverschließbaren 250-Milliliter-Glasflasche angeboten. Dadurch lässt sich der Inhalt flexibel portionieren und mehrfach verwenden. Laut Hersteller sorgt die leicht sämige Konsistenz für vollen Geschmack, ohne den Salat zu beschweren.

Die neuen Easy-Salad-Marinaden von Mautner Markhof sind ab Mitte Juli exklusiv bei Billa Plus erhältlich und bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, sommerliche Salate im Handumdrehen zu verfeinern.

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