Die beiden Initiatoren Thomas Peschta und Wolfgang Ruckenbauer vom Gastronomie Club Wien wollen’s genau wissen: Wo gibt’s Ihren Lieblings-Punsch? Und welche Variante darf bei Ihnen nicht fehlen – klassisch mit Rum, fruchtig mit Beeren oder vielleicht sogar alkoholfrei?

Unter folgendem Link können alle Wienerinnen und Wiener ihre Meinung abgeben: 👉 Hier teilnehmen!

Die Umfrage dauert nur etwa drei Minuten und ist selbstverständlich anonym. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall!

20 Punsch-Gutscheine und STROH-Goodies zu gewinnen

Als kleines Dankeschön für die Teilnahme verlosen Peschta und Ruckenbauer insgesamt 20 Punsch-Gutscheine im Wert von je 20 Euro für Wiener Punschstände. Außerdem gibt’s zahlreiche STROH-Goodies zu gewinnen – perfekt für alle, die sich schon auf die festliche Zeit einstimmen möchten.

Ihre Meinung zählt!

Ob Sie den besten Punsch am Rathausplatz, im Türkenschanzpark oder beim kleinen Stand ums Eck genießen – Ihre Stimme hilft mit, Wiens Punschkarte noch besser zu machen. Also: Wärmen Sie sich auf, machen Sie mit und verraten Sie, wo’s den besten Punsch der Stadt gibt!