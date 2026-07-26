Kinder-Uni auf Tour: Forscher-Geist in fünf Parks

Die Kinder-Uni tourt ab Ende Juli durch die Parks. Fünf Bezirke werden besucht, es kann experimentiert, gefragt und entdeckt werden.

Das Projekt des Kinder- und Jugendbüros der Universität Wien hat bereits mehr als 15.000 Kinder und Jugendliche erreicht. Jetzt geht es weiter: wo sonst geklettert, Ball gespielt oder gepicknickt wird, experimentieren Kinder mit Magneten, bauen Papierflieger oder tüfteln an einem Unterwasser-Staubsauger.

Viele begeisterte Kinder

“Besonders schön ist, wenn Kinder zuerst sagen: ‚Ich hab‘ noch nie was von Uni gehört‘ und sich dann wünschen, dass die Uni jeden Tag zu ihnen kommt, weil sie noch eine Frage haben, die sie beforschen möchten. Genau um dieses Gefühl geht es”, sagt Karoline Iber, Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendbüros der Universität Wien.

Eine Erfolgsgeschichte

Was 2006 mit einer kleinen Gruppe an Kindern in Simmering begann, erreicht heute mehr als 1.000 junge Menschen im sommerlichen Wien. Insgesamt haben bereits mehr als 15.000 Kinder und Jugendliche an der Kinderuni on Tour teilgenommen.

Es zählt die Neugier

“Wenn junge Menschen experimentieren, diskutieren und Antworten suchen, entsteht genau die Neugier, von der Wissenschaft lebt”, so Uni-Rektor Sebastian Schütze. Und Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner betont: “Diese Neugier ist notwendig, um kritisches Denken zu fördern und Vertrauen in Wissenschaft und Forschung zu stärken.”

Termine in fünf Bezirken

28. bis 30. Juli: Lorenz-Bayer-Park (16. Bezirk)

4. bis 6. August: Goethehof (22. Bezirk)

11. bis 13. August: Olympiapark (19. Bezirk)

18. bis 20. August: Parkanlage Blériotgasse (11. Bezirk)

1. bis 3. September: Karl-Seitz-Hof (21. Bezirk)

Weitere Infos: Kinderuni on Tour