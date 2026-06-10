Café Schwarzenberg feiert sein 165-jähriges Bestehen

Das traditionsreiche Ringstraßen-Café verbindet seit 1861 Geschichte, Genuss, Kaffeehauskultur und zeitgemäße Gastronomie. Zum Jubiläum gibt es auch eine eigene Geburtstagstorte.

Seit 165 Jahren prägt das Café Schwarzenberg die Wiener Kaffeehauskultur und ist als ältestes Ringstraßencafé bis heute ein lebendiger Treffpunkt für Einheimische ebenso wie für Gäste aus aller Welt.

„Das Café Schwarzenberg ist ein Ort, der Menschen seit Generationen zusammenbringt, um sich Zeit zu nehmen, zu lesen, zu arbeiten, sich auszutauschen oder einfach den Moment zu genießen. Begleitet von klassischer Kaffeehausküche, traditionellen Mehlspeisen und natürlich unseren Kaffeespezialitäten. Damit steht das Café Schwarzenberg wie nur wenige andere Häuser für die Wiener Kaffeehauskultur und das bereits seit 165 Jahren“, sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Jubiläum mit besonderer Torte

Gegründet im Jahr 1861, nur wenige Jahre nach der Eröffnung der Wiener Ringstraße, hat sich das Café Schwarzenberg rasch zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt der Stadt entwickelt. Als ältestes Kaffeehaus an der Wiener Ringstraße verbindet es bis heute Tradition, Geschichte und zeitgemäße Gastronomie mit traditionellen und modernen Wiener Schmankerln.

Anlässlich des 165-jährigen Bestehens wird das Angebot um die Jubiläumstorte erweitert: Die eigens kreierte Himbeer-Rose-Torte mit einem hellen Biskuit mit Beeren und einer fruchtigen Creme mit Himbeerwasser ist seit 1. Juni erhältlich.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website unter www.cafe-schwarzenberg.at