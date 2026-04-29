Im Mittelpunkt der Geschichte steht die junge Zauberin Meerin. Mit ihrer besonderen Gabe kann sie Zeichnungen zum Leben erwecken – eine Fähigkeit, die sie eigentlich für das Gute einsetzen möchte. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihr: Aus Angst vor ihrer Macht wird sie aus ihrem Dorf verbannt. Auf ihrer Reise in eine fremde, geheimnisvolle Welt muss Meerin nicht nur gegen dunkle Mächte kämpfen, sondern auch gegen ihre eigenen Zweifel. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen dabei immer mehr – und die Frage bleibt: Kann sie an sich selbst glauben und ihre Kräfte zurückgewinnen?

Spektakuläre Show mit internationalen Stars

Neben der emotionalen Geschichte punktet die Show vor allem mit eindrucksvollen Bildern: Atemberaubende Choreografien, aufwendige Kostüme und moderne Showeffekte lassen die Anderswelt lebendig werden. Unterstützt wird das Geschehen von einem internationalen Tanzensemble sowie Reitern aus ganz Europa.

Besonders sehenswert: edle Lusitanos aus Portugal, charmante Miniponys von der italienischen Insel Ischia sowie actionreiche Showeinlagen wie die Ungarische Post, Trickreiten und Freiheitsdressuren. Publikumslieblinge wie Bartolo Messina und Kenzie Dysli sind ebenso mit dabei wie neue Talente – darunter der italienische Shootingstar Rudj Bellini.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten für den 13. Juni 2026 um 19 Uhr in der Wiener Stadthalle!