City Craft Adventure: Mit Makrela das eigene Grätzl entdecken

Am 15. März lädt das Kreativ-Labor Makrela unter der Leitung von Katharina Hanzal Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zu einer spannenden Entdeckungstour durch den 3. Wiener Bezirk ein. Beim „City Craft Adventure“ verbinden sich Spiel, Spaß und Kreativität zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Das Makrela Mal- & Kreativ Labor, gegründet von der engagierten Sozialarbeiterin und Kreativtrainerin Katharina Hanzal, hat sich im 3. Wiener Bezirk als Ort der Kreativität und des Experimentierens etabliert. Mit einer Vielzahl von Workshops, die von Jeans-Upcycling bis zum Piñata-Bauen reichen, bietet Makrela Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Fantasie auszuleben und handwerkliche Fähigkeiten zu entwickeln.

Bezirk auf kreative Weise entdecken

Am 15. März 2025 präsentiert Makrela ein besonderes Highlight: das „City Craft Adventure“. Das Event richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und kombiniert eine spannende Erkundungstour durch den Bezirk mit Kreativaufgaben. In kleinen Expeditionsgruppen lösen die Teilnehmer verschiedene Rätsel und Aufgaben, die nicht nur ihre Teamfähigkeit fördern, sondern auch ihre Kreativität herausfordern. Der Spaß steht dabei stets im Vordergrund.

Makrela: Symbol für Schutz und Freiheit

Katharina Hanzal legt in ihren Projekten großen Wert darauf, Kindern einen sicheren Raum für kreatives Schaffen zu bieten. Das Maskottchen „Makrela“, Namensgeber des Labors, symbolisiert diesen Schutz und die Freiheit, Neues auszuprobieren. Durch Veranstaltungen wie das „City Craft Adventure“ wird handwerkliche Geschicklichkeit vermittelt und die Neugierde für die Umgebung geweckt. Der Workshop vermittelt außerdem, wie viel Freude gemeinsames kreatives Arbeiten bereiten kann.

Kreativ-Labor mit spannenden Workshops

Das Makrela Mal- & Kreativ Labor steht für ein offenes Atelier-Konzept, bei dem jeder willkommen ist, der Lust am Gestalten hat. Neben speziellen Events wie dem „City Craft Adventure“ bietet das Labor regelmäßig Workshops und offene Atelier-Tage an. Dabei wird mit unterschiedlichsten Materialien experimentiert. Unterstützt von Fachkräften, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideen verwirklichen und dabei neue Techniken erlernen.

City Craft Adventure

15. März 2025, ab 10 Uhr

Treffpunkt: „Der Mann/The Mall Wien Mitte

Dauer: 1,5 Stunden

Kosten: 15 Euro pro Kind

Anmeldung erforderlich unter hello@makrela.at

www.makrela.at