Diese 5 Fehler können ihrem Haustier das Leben kosten!

Wien glüht im Sommer-Modus! Bei diesen extremen Temperaturen will jeder Tierhalter seinen Lieblingen nur eins schenken: eine eiskalte Abkühlung. Doch Vorsicht! Wer jetzt nicht aufpasst, bringt Hund, Katze und Co. unbeabsichtigt in tödliche Gefahr! Die Tierschutzombudsstelle Wien schlägt Alarm und enthüllt die fünf größten Hitze-Fehler, die Tierbesitzer jetzt unbedingt vermeiden müssen.

Die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy warnt eindringlich davor, Tiere „zwangszuerfrischen“. Mit diesen fünf fiesen Sommer-Fallen müssen Halter jetzt rechnen:

1. Hunde: Der Todes-Sprung ins kühle Nass!

Egal ob am idyllischen Badesee oder direkt am Flussufer in der City: Wenn der Hund überhitzt ist, darf er NIEMALS einfach so ins kalte Wasser springen. Was viele nicht wissen: Genau wie beim Menschen kann der brutale Kälte-Schock innerhalb weniger Augenblicke tödlich enden!

Warnung: Werfen Sie Ihr Tier niemals ins Wasser und bespritzen Sie es nicht gegen seinen Willen. Expertin Eva Persy rät: „Suchen Sie bitte eine flache Einstiegsstelle, an der der Hund jederzeit selbstständig und in seinem Tempo ins Wasser gehen kann – und auch wieder hinaus.“

2. Katzen: 15 Fenster-Stürze PRO TAG!

Wenn es abends endlich abkühlt, reißen die Wiener die Fenster auf. Für Wohnungskatzen wird das regelrechter Russisch-Roulette! Die Schock-Statistik: In Wien verletzen sich in der warmen Jahreszeit rund 15 Katzen pro Tag infolge von Stürzen – teils schwer.

Warnung: Ungesicherte Fenster und Balkone sind eine absolute Todesfalle. Sichern Sie diese Bereiche fachgerecht mit einem Gitter oder Netz. Das schützt nicht nur das Tier, sondern ist in Österreich auch gesetzliche Vorschrift!

3. Kleintiere: Gefangen im Garten-Knast

Viele Kleingarten-Besitzer setzen ihre Kaninchen oder Meerschweinchen im Käfig einfach auf den Rasen. Ein fataler Fehler! Wandert die Sonne weiter, sitzen die Tiere plötzlich in der prallen Glut. Die Folge: Ein blitzschneller Hitzschlag!

Warnung: Wer Kleintiere draußen hält, muss ein Außengehege bauen, das unabhängig vom Stand der Sonne immer Schattenplätze und Kühlmöglichkeiten bietet.

4. Vögel: Brutalo-Hitze am Fensterplatz

Vögel gehören an einen gut temperierten, zugfreien Ort – und im Sommer auf keinen Fall ans Fenster oder auf den Balkon! Direkte Sonneneinstrahlung grillt die Tiere regelrecht.

Warnung: Gönnen Sie Wellensittich und Co. lieber eine Wellness-Dusche. Füllen Sie eine Sprühflasche mit handwarmem Wasser und benetzen Sie die Vögel vorsichtig. Der feine Sprühnebel ist angenehm und schützt vor dem Kälteschock.

5. Hunde: Die Kugel Eis des Todes!

Mal eben die Kugel Eis mit dem Vierbeiner teilen? Tun Sie es nicht! In immer mehr Eissorten steckt der Süßstoff Birkenzucker (Xylit) – und der ist für Hunde hochgiftig! Schon wenige Gramm können lebensbedrohlich oder tödlich sein. Auch Milchzucker und Schokolade richten schweren Schaden an.

Warnung: Machen Sie Hundeeis lieber selbst! Einfach gut verträgliche Zutaten pürieren und im Muffinförmchen oder Schleckspielzeug einfrieren. Alternativ gibt es im Handel spezielles Fertig-Hundeeis für das sichere Schleckvergnügen.