Der offizielle Startschuss für die Eissaison in Favoriten ist gefallen. Denn heute öffnet der legendäre Tichy auf dem Reumannplatz wieder seine Türen. Nach der langen Winterpause ist das ein Moment, auf den nicht nur Favoritner, sondern Eis-Fans in ganz Wien gewartet haben. Seit 1952 gibt es den Kult-Eissalon, der von Chefin und Konditormeisterin Xenia Tichy bereits in dritter Generation geführt wird.

Klar ist: Liebhaber von Eismarillenknödeln, Eisbusserln, Topfeneisknödeln und Co. werden zum Start der Saison Schlange stehen, um mit ihrer Lieblingskreation den Frühling einzuläuten. „Wenn der Tichy öffnet, dann geht für viele Favoritnerinnen und Favoritner die Sonne auf – egal, wie das tatsächliche Wetter ist. Da verbinden sich Kindheitserinnerungen mit der Vorfreude auf den Sommer. Die Vorfreude beim Anstehen in der Schlange ist allen, die sich auf das erste Eis der Saison freuen, ins Gesicht geschrieben. Und natürlich darf beim Bestellen eines nicht fehlen: Das Haselnusseis“, freut sich Bezirksvorsteher Marcus Franz über den Beginn der Eissaison in Favoriten.

Wer bei einem Eisstanitzel mit dem Bezirkschef ins Gespräch kommen will, kommt am besten heute, Freitag, um 15 Uhr auf dem Reumannplatz vorbei.