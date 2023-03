Die Kellergasse ist vom Verkehr befreit

Der ÖAMTC erinnert nochmals daran, dass es in der Stammersdorfer ­Kellergasse seit 1. März Fahrbeschränkungen gibt: Bis 31. Oktober (Freitag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr sowie werktags, Montag bis Donnerstag, von 16 bis 22 Uhr) ist das Fahren mit Kraft­fahrzeugen aller Art in beide Richtungen verboten. Aus­genommen sind Linienbusse, landwirtschaftliche ­Fahrzeuge und Radfahrer.

Das bedeutet laut ÖAMTC, dass in dieser Zeit die beliebte Heurigengegend um ­Hagenbrunn in Niederösterreich von Wien kommend über die Brünner Straße oder über Bisamberg und Kleinengersdorf angefahren werden muss. Mit dieser Teilsperre will man den Durchzugsverkehr einschränken und die Heu­rigen in der Kellergasse deutlich aufwerten.