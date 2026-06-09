Rollen für „Die Schöne und das Biest“ vergeben

Wenn sich am 25. September 2026 erstmals der Vorhang für Disneys „Die Schöne und das Biest“ im Raimund Theater hebt, erwartet das Publikum nicht nur ein weltbekanntes Musical, sondern auch eine hochkarätige Besetzung.

Die Vereinigten Bühnen Wien setzen bei ihrer neuen Produktion auf etablierte Musicalstars und vielversprechende Nachwuchstalente.

Wien-Debüt für die neue Belle

Die Titelrolle der Belle übernimmt Marlene Jubelius. Die deutsche Musicaldarstellerin feiert damit nicht nur ihre erste Hauptrolle bei den Vereinigten Bühnen Wien, sondern gleichzeitig auch ihr Wien-Debüt. Bekannt wurde sie unter anderem durch Engagements in „Tanz der Vampire“, „West Side Story“ und „The Addams Family“. Mit ihrer Mischung aus Schauspiel, Gesang und Bühnenpräsenz gilt sie als eine der spannendsten Nachwuchskünstlerinnen im deutschsprachigen Musicalbereich.

Ein bekanntes Gesicht als Biest

An ihrer Seite steht Dominik Hees als verwunschener Prinz. Der Kölner zählt seit Jahren zu den gefragtesten Musicaldarstellern im deutschsprachigen Raum. Wiener Theaterbesucher kennen ihn bereits aus Produktionen wie „Cats“, „Der Glöckner von Notre Dame“ oder aktuell „Maria Theresia – Das Musical“ im Ronacher. Mit seiner kraftvollen Stimme und seiner Erfahrung in großen Hauptrollen bringt er beste Voraussetzungen für die anspruchsvolle Rolle des Biests mit.

Roy Goldman wird zum selbstverliebten Gaston

Für die Rolle des Gaston konnten die VBW Roy Goldman gewinnen. Der Niederländer war bereits in „Miss Saigon“, „Der Glöckner von Notre Dame“ und zuletzt in „Das Phantom der Oper“ in Wien zu sehen. Als arroganter Dorfschönling und Gegenspieler des Biests darf er nun sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen.

Publikumslieblinge in den Nebenrollen

Besonders viel Applaus dürfte es für einige bekannte Namen geben. So übernimmt Simon Stockinger die Rolle des charmanten Kerzenleuchters Lumière. Der Linzer begeisterte das Publikum zuletzt unter anderem in „Rock Me Amadeus – Das Falco Musical“, „Augustin“ und „Frau Luna“.

Als Madame Pottine steht Musicalstar Wietske van Tongeren auf der Bühne. Die Niederländerin zählt seit Jahren zu den beliebtesten Darstellerinnen der Wiener Musicalszene und war unter anderem in „Elisabeth“, „Rebecca“, „Mozart!“, „Cats“ und „Les Misérables“ zu erleben. Ihre Besetzung gilt bereits jetzt als einer der Höhepunkte der Produktion.

Auch Mathias Schlung kehrt für die Produktion zu den Vereinigten Bühnen Wien zurück. Der vielseitige Schauspieler und Musicaldarsteller wird als Herr von Unruh zu sehen sein. Viele kennen ihn aus Fernsehproduktionen wie „Die Dreisten Drei“, Musicalfans erinnern sich an seine gefeierte Darstellung des Clopin in „Der Glöckner von Notre Dame“.

Viel Wiener Musical-Erfahrung auf einer Bühne

Komplettiert wird das Ensemble durch Linus Al Baroffio als Lefou, Oliver Huether als Maurice, Jana Stelley als Madame de L’Amour sowie Birgit Arquin als Babette. Gemeinsam vereint die Produktion zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die bereits auf den großen Musicalbühnen Wiens, Deutschlands und der Schweiz Erfolge feiern konnten.

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©Daniel Boud