Die schönsten Festspiele des Sommers erleben

Im Mozarthaus in der Domgasse spielt die internationale Pianistin SoRyang jeden Dienstag ab 7.7. um 16 Uhr Mozart-Konzerte – ein Genuss!

Intendant Spatzek hat in Parndorf Molières „Geizigen“ ab 9. am Spielplan. Für hohe Qualität bürgt KS Unterreiner in Gars am Kamp ab 11.7. mit der „Madama Butterfly“.

Damit ins Burgenland: In St. Margarethen spielt man ab 15.7. „Tosca“, in Mörbisch ist tags darauf ein „Käfig voller Narren“ angesetzt – Alfons Haider hat sich die Rolle der „Zaza“ gewünscht, alternierend ist der hinreißende Drew Sarich, ebenfalls auf High Heels, zu bewundern.

In Ottakring gehe ich gerne in die Tschauner Bühne zu „Indiana Tschones“ am 20.7.: Das wird lustig.

In Weissenkirchen am 21. sagt Intendant Marcus Strahl „Carmen darf nicht platzen“.

Cornelia Horak, die wunderbare Sängerin, hat in Langenlois am 23. mit „Hello, Dolly!“ ihre Traumrolle gefunden.

Die Sommerspiele Semmering bringen am 24. eine „Hommage an Leo Slezak“ mit Weltstar KS Francisco Araiza (tickets@kultursommer-semmering.at).

Und Musicalfreunde wissen: Am 24. hat in Baden „Tootsie“ Premiere! Ein Hit!

Zurück in Wien bin ich am 25.7. bei der Andreas-Vitasek-Jubiläumsshow „Best Of“ im Arkadenhof.

Zum Schluss tanzen wir mit den Sirtaki-Schrammeln und Charlotte Ludwig auf der Sommerbühne Donaupark am 26.7.