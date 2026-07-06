Großartigen Bier-Genuss speziell für kleine Gärten

Ein Prost auf Wiens Kleingärten – und seit Kurzem können die Wiener Kleingärtner sogar mit ihrem eigenen Bier anstoßen.

Die Kleingärtner Wiens gelten als gesellige Menschen. Das brachte Hanspeter Nimmerrichter, den neuen Präsidenten des Landesverband der Kleingärtner Wien auf eine Idee: „Wenn man gemütlich zusammensitzt, dann passt ein Bier pefekt dazu.“

Gesagt, gebraut und jetzt hat (nicht nur) „die Kleingartenfamilie ein eigenes Bier“, das, wie sollte es auch anders sein, den Namen „Kleingarten Bier“ trägt. Na dann: Prost.

Brau, Schau, Wem

Lange hat man nach dem idealen Braupartner für das Bier gesucht, bis man mit Markus Rametsteiner den Richtigen fand. Mit seiner „Maxbier“-Brauerei ist er bekannt für ausgefallene Kreationen und so verlieh er auch dem Kleingarten-Bier einen besonderen Geschmack.

„Das Bier zeichnet aus, dass es wirklich ausgewogen und rund schmeckt“ Im Augenblick sucht man noch nach Vertriebswegen. Dafür ist man im Kontakt mit Vereins- und Schutzhäuserm in den Kleingarten-Anlagen, wo man das Bier zukünftig bestellen können soll. Bis es soweit ist macht man das auf www.maxbier.at