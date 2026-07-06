Diese Hitze! 15 neue Klima-Projekte sollen helfen

Die Klimateam-Tour hat die Bezirke 8 und 14 erreicht. Eigene Bürger-Jurys haben spezielle Projekte gegen die Stadthitze ausgewählt.

Mit dem Ende des Schuljahres endet auch der vierte Durchgang der Klimateam-Initiative. Nach Beratungen der Bürger-Jurys in den Bezirken 8 und 14 steht fest: In den kommenden Jahren werden 15 neue Klima-Projekte umgesetzt.

Bürger stimmen mit

„Das Wiener Klimateam zeigt, dass Klimaschutz mit Beteiligung der Bevölkerung vor Ort am besten gelingt”, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wenn Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort mitgestalten, entstehen gute Lösungen für die Grätzl, und das ist das Besondere am Wiener Klimateam”, so Neos-Klubvorsitzende Selma Arapovic.

15 Projekte für zwei Bezirke

In der Josefstadt hat sich die Jury auf acht Projekte für den Achten geeinigt. Die Vorhaben umfassen einen vielfältigen Mix aus Begrünungs- und Beschattungsmaßnahmen, der Förderung erneuerbarer Energien sowie der Aufwertung des öffentlichen Raums.

Bezirksvorsteher Martin Fabisch bedankt sich: „Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass Klimaschutz und Abkühlung wichtiger sind denn je. Die acht ausgewählten Projekte tragen alle dazu bei, den Bezirk nachhaltig abzukühlen und Klimaschutz auf allen Ebenen umzusetzen.“

Entsiegelung und Reparatur

Die Jury in Penzing hat sich auf sieben Projekte verständigt, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden. Sie reichen von grünen Aufenthaltsorten über Entsiegelung und Steigerung der Aufenthaltsqualität bis hin zu Reparatur-Möglichkeiten.

Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner bedankt sich bei den Penzingern: „Vom Photovoltaik‑Pergolenpark bis zur Bezirks‑Nähwerkstatt und dem Repaircafé‑Netzwerk: Diese Vorhaben machen Penzing klimafit und stärken das Miteinander im Grätzl.“

Insgesamt 870 Ideen

Apropos: 870 Ideen wurden in der Josefstadt und in Penzing gesammelt. Nachdem sie thematisch gebündelt wurden, haben Bewohner, Experten und Bezirksvertretern die Ideen in Projektwerkstätten gemeinsam zu Projekten weiterentwickelt.

So geht’s weiter

Nun stehen alle Zeichen auf Umsetzung: Die 15 ausgewählten Projekte aus der Josefstadt und Penzing werden im nächsten Schritt an Stadt weitergegeben, um detaillierte Projektpläne auszuarbeiten. Innerhalb der nächsten drei Jahren werden sie umgesetzt.