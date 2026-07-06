Bitte anhalten: Lach-Alarm beim Tschauner!

Zahlreiche Topstars gastieren in den Sommertagen in der legendären Tschauner-Bühne. Etwa Reinhard Nowak, Katharina Straßer, Tricky Niki und Wolfgang Moser.

Auf der Tschauner Bühne in Ottakring wird es im Juli richtig abwechslungsreich: Neben den großen Eigenproduktionen und den klassischen Stegreif-Stücken stehen nämlich auch jede Menge Gastspiele auf dem Programm. Fans bekommen eine bunte Mischung aus Musik, Kabarett und Comedy serviert.

Comedy Mamis

Die beste Female-Comedyshow der Stadt kehrt zurück: Initiatorin Petra Kreuzer bringt ein hochkarätiges Line-up mit Aida Loos, Eva D., Eva Maria Marold und sich selbst nach Ottakring. Durch den Abend führt Instagram-Größe Gerty aus Döbling, wobei ein Teil der Einnahmen an die Einrichtung „YoungMum“ des St. Josef Krankenhauses gespendet wird.

Termin: 11. Juli 2026, 19:30 – 22 Uhr

Merci Chérie – Danke Udo!

Zum elften Mal jährt sich der Todestag der unvergessenen Schlager- und Entertainer-Legende Udo Jürgens. Das von Markus Richter und Rita Sereinig konzipierte Programm reicht von echten Raritäten bis hin zu unsterblichen Welthits wie „Mit 66 Jahren“ oder „Ich war noch niemals in New York“. Interpretiert von Antje Kohler, Marcel-Philipp Kraml, Tanja Petrasek und Markus Richter, live begleitet von Andreas Brencic und Band.

Termin: 12. Juli 2026, 19:30 – 22 Uhr

Eine Hommage an den großen Udo (Bild: ZVG).

Tricky Niki & Wolfgang Moser

Wenn Star-Magier Wolfgang Moser und Vollblut-Entertainer Tricky Niki gemeinsame Sache machen, dann sind es “Vorgetäuschte Höhepunkte”. Preisgekrönte Zauberkunst trifft auf Bauchreden auf absolutem Spitzenniveau. In ihrer neuen Show strapazieren die beiden Meister ihres Fachs die Lachmuskeln.

Termin: 15. Juli 2026, 19:30 – 22 Uhr

Katharina Strasser

Das Programm heißt “Die 50+ Jahre Austropop Revue”: die Nestroy-Preisträgerin und Volksschauspielerin präsentiert eine schräge, zutiefst persönliche Tribute-Show quer durch mehr als ein halbes Jahrhundert Austropop.

Termin: 18. Juli 2026, 19:30 – 22 Uhr

Reinhard Nowak

“Urfröhlich” zeigt sich Publikums-Liebling Reinhard Nowak. Und hat eine überraschende Erkenntnis gewonnen: Im letzten Drittel seines Lebens angekommen, macht grantig sein auch nicht glücklicher. In seinem neuen Stand-up-Programm versucht er fortan, alles urfröhlich zu nehmen.

Termin: 22. Juli 2026, 19:30 – 22 Uhr

Reinhard Nowak ist zum Schreien (Bild: Ulrik Hölzl).

Tschauner