Drogen-Dealer auf frischer Tat erwischt: Handschellen!

Großer Schlag gegen die Drogenszene in Meidling! Nach Hinweisen auf regen Suchtgifthandel observierten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) eine verdächtige Wohnung – mit Erfolg.

Zunächst gerieten zwei mutmaßliche Kunden ins Visier der Ermittler. Ein 30-jähriger Bulgare wurde nach dem Verlassen der Wohnung kontrolliert. Bei ihm fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana. Wenig später stellten die Beamten bei einem 46-jährigen Österreicher eine geringe Menge Kokain sicher.

Gras und Koks

Dann klickten die Handschellen: Die Ermittler beobachteten, wie der 35-jährige Wohnungsmieter auf offener Straße einem 37-jährigen Österreicher Kokain verkaufte. Der mutmaßliche Dealer wurde unmittelbar nach der Übergabe festgenommen.

Hausdurchsuchung

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung machten die Polizisten weitere Funde: Rund 400 Gramm Marihuana sowie eine geringe Menge Kokain wurden sichergestellt.

Der 35-Jährige wurde festgenommen. Die drei mutmaßlichen Suchtmittelkäufer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.