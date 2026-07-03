Events

Festival-Samstag

Donauinselfest: Das erwartet Besucher am Samstag

Lesezeit: 4 Min.
88
Von Redaktion
Gert Steinbäcker | ©Christian Jungwirth
Advertorial

Von der Redaktion empfohlen

Nach dem gelungenen Festivalauftakt geht das Donauinselfest am Samstag mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie in die nächste Runde.

Auf dem rund 4,5 Kilometer langen Festivalgelände warten bei freiem Eintritt Konzerte, Mitmachstationen, Sportangebote und Unterhaltung für Groß und Klein.

Musikprogramm mit heimischen Stars und internationalen Gästen

Musikalisch bietet der Festivalsamstag eine große Bandbreite. Heimische Künstlerinnen und Künstler wie Gert Steinbäcker & Band, Anna Ullrich, LEMO, Matakustix, Laurenz Nikolaus, LEVEX, Boris Bukowski und Endless Wellness sorgen für Stimmung auf den Bühnen der Donauinsel.

Auch internationale Acts stehen auf dem Programm. Rockfans dürfen sich auf Airbourne freuen, während Katrina (formerly of Katrina and The Waves), David Puentez, NEK sowie die Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay für musikalische Höhepunkte sorgen.

Im ORF III Kulturzelt stehen Kabarett und Unterhaltung im Mittelpunkt. Mit dabei sind unter anderem Thomas Mraz, Tom Walek und Barbara Balldini.

Bühne frei für den musikalischen Nachwuchs

Wer neue Talente entdecken möchte, wird ebenfalls fündig. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Rock the Island Contest – BlackSunZet, ams und Stubenfliege – präsentieren ihr Können. Darüber hinaus sorgen zahlreiche weitere Bühnen, darunter die Friedensbühne, die Fisherman’s Friend Clubkultur Bühne powered by Deck oder die PRO-GE Jugend – ROCK ANTENNE Österreich – Bühne, für musikalische Vielfalt.

Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie

Auch abseits der Konzertbühnen gibt es am Samstag viel zu erleben. Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne erwartet die jüngsten Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Kasperltheater, Spieleshows, einer Taekwondo-Vorführung sowie einem Konzert der „Donaupiraten“. Im ORF Kids Spieleparadies stehen zahlreiche Mitmach- und Bastelangebote bereit. Auf der Friedensbühne können Kinder außerdem ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder sich ein buntes Festival-Make-up holen.

Sport, Abenteuer und Party bis spät in die Nacht

Wer selbst aktiv werden möchte, findet auf der Bundesheer Action & Activity Insel zahlreiche Herausforderungen – von der Hindernisbahn über einen ZORB-Parcours bis hin zum Bag Jump. Sportlich wird es auch beim 3×3-Basketballturnier auf der Arbeitsweltinsel. Gesangstalente können ihr Können auf der BYD Karaokebühne unter Beweis stellen.

Mutige Besucherinnen und Besucher erwartet bei der Ölz SuperSoftChallenge ein spektakulärer Bag Jump. Einen besonderen Ausblick über das Festivalgelände bietet die Attraktion „Ischgl – Your Ride“, bei der eine Gondel bis auf 45 Meter Höhe fährt.

Wer den Festivaltag tanzend ausklingen lassen möchte, ist bei der Ö3 Silent Disco Aftershowparty ab 23 Uhr auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne genau richtig.

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
Black SunZet (RTIC-Gewinnerinnen), Venice Blue, Coffeeshock Company, Nanowar of Steel, Airbourne

FRIEDENSBÜHNE
WILLMA STAR, FESCH, Butter Bread, COBRA, Drum Dad & Bass Boy w/ Clara Marie, Concept One, Mefjus w/ MC FLOW, SKIYE

WIEN ENERGIE / RADIO WIEN FESTBÜHNE
DJ Set Alex List Radio Wien, ams (RTIC-Gewinnerin), NEK, Katrina (formerly of Katrina & The Waves), Earth Wind & Fire Experience by Al McKay, Gert Steinbäcker & Band

ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE
Bonnie Callini, Wesh b2b Damo U Know, Anna Ullrich, kronehit Clubland hosted by Daniel Merano & Vinorate, KIRARA, Dominique Jardin, Toby Romeo, David Puentez, Levex

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE
Shinade & Band, Meissnitzer & Band, Edlseer, Marco Ventre & Band, Matakustix

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
Camoufash, Wiener Wahnsinn

WIENER LIEDKUNST BÜHNE
Stubenfiege (RTIC-Gewinner:innen), kleinabaoho, Sodl, Laurenz Nikolaus, Endless Wellness

FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK
Crazy Sonic, Aaron, Marvin Aloys, Klassik 2 Go & Steve Hope b2b Stefan Obermaier, Stoffela

YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS
Salaba & Friends, John Dellroy Band, Kreis & Quer, Gentle Glow, Still Shine, Jörg Danielsen & The Fabulous Vienna Blues Association, cSp (c:sounds:project)

FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE
Stella Maria, Tangie Banana feat. Georgij, Marten, Boris Bukowski, LEMO

PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE
MAYDAY, Flavor Amp., Lion Season, Kunstgarten, Cindy and the Rock History, DJ Zappla

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
Zauberclown Poppo, Spotlight Dance Center, Konzert der „Donaupiraten”

ORF III KULTURZELT
Heidelbeerhugo, Verena Scheitz & Tom Schreiweis, Thomas Mraz, Tom Walek, Barbara Balldini

KRONE AREA

Ab 13:30 Uhr macht die europaweite Kampagne „Mit offenen Augen“ (#EyesOpen) der Europäischen Kommission Station nahe der Floridsdorfer Brücke, wo Besucher:innen bei einer interaktiven Challenge ein Zeichen für Opferrechte setzen und sich über Unterstützungsangebote für Betroffene von Straftaten informieren können.

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
10:00-15:00: Beer Pong

FRIEDENSBÜHNE
15:00-16:30: Basteln, Crafting und Festival-Make-up

WIEN ENERGIE FESTINSEL
12:00-17:00: ORF Kids Spieleparadies

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
12:00-12:45: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
12:45-13:05: ORF Kids Spieleshow
13:05-13:30: YU Taekwondo Vorführung
13:30-14:00: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
14:40-15:00: ORF Kids Spieleshow
15:10-15:40: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
15:55-16:10: ORF Kids Spieleshow

BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL
15:00-21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt
15:00-22:00: NÖM fru fru Sky Flyer

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL
12:00-20:00: ÖlzSuperSoftChallenge
14:00-22:00: ISCHGL – YOUR RIDE
14:30-15:05: Rettungshunde
15:15-15:40: Brennen & Löschen
16:00-16:30: Verkehrsunfall
16:30-17:00: Österreichische Wasserrettung

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL
10:00-18:00: ÖFB Kids Mitmach-Stationen
11:00-20:00: JYK Beachvolleyball Turnier 2026
11:00-21:00: BYD Karaokebühne
19:00-20:45: WM-Spiel Übertragung – Achtelfinale der Fußball-WM 2026

BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL
12:00-18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge”, Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE
23:00-01:00: Ö3 Silent Disco Aftershowparty

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
16:00-18:30: Karaoke & DJ Set von und mit Christian Trinkl

ARBEITSWELTINSEL
10:00-17:00: Donauinselfest 3×3 Turnier

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.

Vorheriger Artikel
Ganz Penzing tanzte: Sommerball wurde zum Publikumshit
- Anzeige -
- Anzeige -

Neueste Beiträge

Meistgelesen