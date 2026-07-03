Donauinselfest: Das erwartet Besucher am Samstag

Nach dem gelungenen Festivalauftakt geht das Donauinselfest am Samstag mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie in die nächste Runde.
Auf dem rund 4,5 Kilometer langen Festivalgelände warten bei freiem Eintritt Konzerte, Mitmachstationen, Sportangebote und Unterhaltung für Groß und Klein.
Musikprogramm mit heimischen Stars und internationalen Gästen
Musikalisch bietet der Festivalsamstag eine große Bandbreite. Heimische Künstlerinnen und Künstler wie Gert Steinbäcker & Band, Anna Ullrich, LEMO, Matakustix, Laurenz Nikolaus, LEVEX, Boris Bukowski und Endless Wellness sorgen für Stimmung auf den Bühnen der Donauinsel.
Auch internationale Acts stehen auf dem Programm. Rockfans dürfen sich auf Airbourne freuen, während Katrina (formerly of Katrina and The Waves), David Puentez, NEK sowie die Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay für musikalische Höhepunkte sorgen.
Im ORF III Kulturzelt stehen Kabarett und Unterhaltung im Mittelpunkt. Mit dabei sind unter anderem Thomas Mraz, Tom Walek und Barbara Balldini.
Bühne frei für den musikalischen Nachwuchs
Wer neue Talente entdecken möchte, wird ebenfalls fündig. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Rock the Island Contest – BlackSunZet, ams und Stubenfliege – präsentieren ihr Können. Darüber hinaus sorgen zahlreiche weitere Bühnen, darunter die Friedensbühne, die Fisherman’s Friend Clubkultur Bühne powered by Deck oder die PRO-GE Jugend – ROCK ANTENNE Österreich – Bühne, für musikalische Vielfalt.
Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie
Auch abseits der Konzertbühnen gibt es am Samstag viel zu erleben. Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne erwartet die jüngsten Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Kasperltheater, Spieleshows, einer Taekwondo-Vorführung sowie einem Konzert der „Donaupiraten“. Im ORF Kids Spieleparadies stehen zahlreiche Mitmach- und Bastelangebote bereit. Auf der Friedensbühne können Kinder außerdem ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder sich ein buntes Festival-Make-up holen.
Sport, Abenteuer und Party bis spät in die Nacht
Wer selbst aktiv werden möchte, findet auf der Bundesheer Action & Activity Insel zahlreiche Herausforderungen – von der Hindernisbahn über einen ZORB-Parcours bis hin zum Bag Jump. Sportlich wird es auch beim 3×3-Basketballturnier auf der Arbeitsweltinsel. Gesangstalente können ihr Können auf der BYD Karaokebühne unter Beweis stellen.
Mutige Besucherinnen und Besucher erwartet bei der Ölz SuperSoftChallenge ein spektakulärer Bag Jump. Einen besonderen Ausblick über das Festivalgelände bietet die Attraktion „Ischgl – Your Ride“, bei der eine Gondel bis auf 45 Meter Höhe fährt.
Wer den Festivaltag tanzend ausklingen lassen möchte, ist bei der Ö3 Silent Disco Aftershowparty ab 23 Uhr auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne genau richtig.
Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.