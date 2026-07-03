Donauinselfest: Das erwartet Besucher am Samstag

Nach dem gelungenen Festivalauftakt geht das Donauinselfest am Samstag mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie in die nächste Runde.

Auf dem rund 4,5 Kilometer langen Festivalgelände warten bei freiem Eintritt Konzerte, Mitmachstationen, Sportangebote und Unterhaltung für Groß und Klein.

Musikprogramm mit heimischen Stars und internationalen Gästen

Musikalisch bietet der Festivalsamstag eine große Bandbreite. Heimische Künstlerinnen und Künstler wie Gert Steinbäcker & Band, Anna Ullrich, LEMO, Matakustix, Laurenz Nikolaus, LEVEX, Boris Bukowski und Endless Wellness sorgen für Stimmung auf den Bühnen der Donauinsel.

Auch internationale Acts stehen auf dem Programm. Rockfans dürfen sich auf Airbourne freuen, während Katrina (formerly of Katrina and The Waves), David Puentez, NEK sowie die Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay für musikalische Höhepunkte sorgen.

Im ORF III Kulturzelt stehen Kabarett und Unterhaltung im Mittelpunkt. Mit dabei sind unter anderem Thomas Mraz, Tom Walek und Barbara Balldini.

Bühne frei für den musikalischen Nachwuchs

Wer neue Talente entdecken möchte, wird ebenfalls fündig. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Rock the Island Contest – BlackSunZet, ams und Stubenfliege – präsentieren ihr Können. Darüber hinaus sorgen zahlreiche weitere Bühnen, darunter die Friedensbühne, die Fisherman’s Friend Clubkultur Bühne powered by Deck oder die PRO-GE Jugend – ROCK ANTENNE Österreich – Bühne, für musikalische Vielfalt.

Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie

Auch abseits der Konzertbühnen gibt es am Samstag viel zu erleben. Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne erwartet die jüngsten Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Kasperltheater, Spieleshows, einer Taekwondo-Vorführung sowie einem Konzert der „Donaupiraten“. Im ORF Kids Spieleparadies stehen zahlreiche Mitmach- und Bastelangebote bereit. Auf der Friedensbühne können Kinder außerdem ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder sich ein buntes Festival-Make-up holen.

Sport, Abenteuer und Party bis spät in die Nacht

Wer selbst aktiv werden möchte, findet auf der Bundesheer Action & Activity Insel zahlreiche Herausforderungen – von der Hindernisbahn über einen ZORB-Parcours bis hin zum Bag Jump. Sportlich wird es auch beim 3×3-Basketballturnier auf der Arbeitsweltinsel. Gesangstalente können ihr Können auf der BYD Karaokebühne unter Beweis stellen.

Mutige Besucherinnen und Besucher erwartet bei der Ölz SuperSoftChallenge ein spektakulärer Bag Jump. Einen besonderen Ausblick über das Festivalgelände bietet die Attraktion „Ischgl – Your Ride“, bei der eine Gondel bis auf 45 Meter Höhe fährt.

Wer den Festivaltag tanzend ausklingen lassen möchte, ist bei der Ö3 Silent Disco Aftershowparty ab 23 Uhr auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne genau richtig.

#dif26 Acts am Festivalsamstag BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

Black SunZet (RTIC-Gewinnerinnen), Venice Blue, Coffeeshock Company, Nanowar of Steel, Airbourne FRIEDENSBÜHNE

WILLMA STAR, FESCH, Butter Bread, COBRA, Drum Dad & Bass Boy w/ Clara Marie, Concept One, Mefjus w/ MC FLOW, SKIYE WIEN ENERGIE / RADIO WIEN FESTBÜHNE

DJ Set Alex List Radio Wien, ams (RTIC-Gewinnerin), NEK, Katrina (formerly of Katrina & The Waves), Earth Wind & Fire Experience by Al McKay, Gert Steinbäcker & Band ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE

Bonnie Callini, Wesh b2b Damo U Know, Anna Ullrich, kronehit Clubland hosted by Daniel Merano & Vinorate, KIRARA, Dominique Jardin, Toby Romeo, David Puentez, Levex FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE

Shinade & Band, Meissnitzer & Band, Edlseer, Marco Ventre & Band, Matakustix INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

Camoufash, Wiener Wahnsinn WIENER LIEDKUNST BÜHNE

Stubenfiege (RTIC-Gewinner:innen), kleinabaoho, Sodl, Laurenz Nikolaus, Endless Wellness FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

Crazy Sonic, Aaron, Marvin Aloys, Klassik 2 Go & Steve Hope b2b Stefan Obermaier, Stoffela YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS

Salaba & Friends, John Dellroy Band, Kreis & Quer, Gentle Glow, Still Shine, Jörg Danielsen & The Fabulous Vienna Blues Association, cSp (c:sounds:project) FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE

Stella Maria, Tangie Banana feat. Georgij, Marten, Boris Bukowski, LEMO PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE

MAYDAY, Flavor Amp., Lion Season, Kunstgarten, Cindy and the Rock History, DJ Zappla ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

Zauberclown Poppo, Spotlight Dance Center, Konzert der „Donaupiraten” ORF III KULTURZELT

Heidelbeerhugo, Verena Scheitz & Tom Schreiweis, Thomas Mraz, Tom Walek, Barbara Balldini #dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalsamstag KRONE AREA Ab 13:30 Uhr macht die europaweite Kampagne „Mit offenen Augen“ (#EyesOpen) der Europäischen Kommission Station nahe der Floridsdorfer Brücke, wo Besucher:innen bei einer interaktiven Challenge ein Zeichen für Opferrechte setzen und sich über Unterstützungsangebote für Betroffene von Straftaten informieren können. BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

10:00-15:00: Beer Pong FRIEDENSBÜHNE

15:00-16:30: Basteln, Crafting und Festival-Make-up WIEN ENERGIE FESTINSEL

12:00-17:00: ORF Kids Spieleparadies ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

12:00-12:45: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

12:45-13:05: ORF Kids Spieleshow

13:05-13:30: YU Taekwondo Vorführung

13:30-14:00: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

14:40-15:00: ORF Kids Spieleshow

15:10-15:40: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

15:55-16:10: ORF Kids Spieleshow BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL

15:00-21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt

15:00-22:00: NÖM fru fru Sky Flyer WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL

12:00-20:00: ÖlzSuperSoftChallenge

14:00-22:00: ISCHGL – YOUR RIDE

14:30-15:05: Rettungshunde

15:15-15:40: Brennen & Löschen

16:00-16:30: Verkehrsunfall

16:30-17:00: Österreichische Wasserrettung ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

10:00-18:00: ÖFB Kids Mitmach-Stationen

11:00-20:00: JYK Beachvolleyball Turnier 2026

11:00-21:00: BYD Karaokebühne

19:00-20:45: WM-Spiel Übertragung – Achtelfinale der Fußball-WM 2026 BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL

12:00-18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge”, Hüpfburg BLACK HACK u.v.m. FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE

23:00-01:00: Ö3 Silent Disco Aftershowparty INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

16:00-18:30: Karaoke & DJ Set von und mit Christian Trinkl ARBEITSWELTINSEL

10:00-17:00: Donauinselfest 3×3 Turnier

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.