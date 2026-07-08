Drei Auszeichnungen für Wiens Wirtschaftsmacher

Im Stadtsenatssitzungssaal des Rathauses wurden am Dienstag drei Persönlichkeiten für ihre langjährigen Verdienste um die Bundeshauptstadt ausgezeichnet

Bürgermeister Michael Ludwig überreichte Doris Felber und Johann Klein das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, während Helmut Mondschein mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt wurde.

„Mit Doris Felber, Johann Klein und Helmut Mondschein wurden drei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die auf ganz unterschiedliche Weise Verantwortung übernommen und damit zum Wirtschafts- und Lebensstandort Wien beigetragen haben.“

…betonte Ludwig. Sie stünden für unternehmerische Beständigkeit, hohe fachliche Kompetenz und ein Engagement, das weit über ihre eigentlichen Aufgaben hinausreiche.

Doris Felber: Tradition erfolgreich weiterentwickelt

Doris Felber übernahm 1998 die Geschäftsführung des Familienunternehmens Felberbrot und entwickelte den Betrieb kontinuierlich weiter. Heute umfasst das Unternehmen 45 Filialen sowie rund 410 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wien und Umgebung. Besonderes Augenmerk legte sie auf die Erweiterung des Sortiments und nachhaltige Unternehmensführung.

Ludwig hob hervor, dass es Felber gelungen sei, Tradition und Innovation erfolgreich zu verbinden und das Unternehmen als wichtigen Nahversorger für die Wiener Bevölkerung zu etablieren.

Johann Klein als Stimme des Fachhandels

Das Silberne Ehrenzeichen erhielt auch Johann Klein, Geschäftsführer des Traditionsbetriebs „Möbel Klein“ auf der Landstraßer Hauptstraße. Seit 1992 führt er das Familienunternehmen und engagiert sich darüber hinaus intensiv in der Wirtschaftskammer. Unter anderem ist er Obmann des Wiener Landesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels sowie in weiteren Branchenvertretungen auf Landes- und Bundesebene aktiv.

„Johann Klein verkörperte unternehmerische Kontinuität und hohe fachliche Qualität. Er hat nicht nur einen traditionsreichen Betrieb weitergeführt, sondern seine Erfahrung auch in den Dienst einer ganzen Branche gestellt.“

…so Ludwig.

Johann Klein und Bürgermeister Michael Ludwig | ©Stadt Wien / Christian Jobst

Goldenes Verdienstzeichen für Helmut Mondschein

Mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien wurde Helmut Mondschein ausgezeichnet. Seit mehr als drei Jahrzehnten leitet er die Wirtschaftshilfe der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt Unternehmen in wirtschaftlichen Fragen.

„Helmut Mondschein hat mit seiner Arbeit vielen Betrieben Orientierung, Unterstützung und konkrete Hilfe geboten.“

…würdigte Ludwig dessen langjähriges Engagement. Gerade diese oft im Hintergrund geleistete Arbeit sei für die wirtschaftliche Entwicklung Wiens von großer Bedeutung.

Helmut Mondschein und Bürgermeister Michael Ludwig | ©Stadt Wien / Christian Jobst

Prominente Laudatoren

Die Laudatio auf Doris Felber hielt die frühere steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic. Johann Klein wurde von Karl Mahrer gewürdigt, während Erwin Pellet die Verdienste von Helmut Mondschein hervorhob.