Konichiwa: Der Japan-Tag in Ottakring kehrt zurück

Am 30. Juli kehrt der Japan-Tag auf den Richard-Wagner-Platz zurück. Von 14 bis 18 Uhr darf asiatisch gefeiert werden.

Der Japan Tag findet Ende Juli zum sechsten Mal statt und gilt seit vielen Jahren als Ausdruck der Verbindung zwischen Ottakring und Japan. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht auch das Hiroshima-Denkmal am Richard Wagner Platz, das an die fatalen Folgen der Atombombenangriffe 1945 erinnert und sein 17-Jähriges Jubiläum feiert.

Hiroshima-Gedenkstein am Richard-Wagner-Platz (Bild: BV 16).

Vier Stunden Unterhaltung

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und dauert bis zirka 18 Uhr, bei Schlechtwetter wird sie in den Albert Sever Saal (Schuhmeierplatz 17 – 18) verlegt. Der Eintritt ist frei. Gastgeberin der Veranstaltung ist Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp: „Die enge Verbundenheit zwischen Ottakring und Hiroshima soll nicht nur auf politischer Ebene bestehen, sondern für alle Menschen im Bezirk sichtbar und spürbar sein.”

Marimba-Ensemble (Bild: BV 16).

Musikalische Talente aus Hiroshima

Geplant ist eine Kombination aus Bühnen- und Rahmenprogramm, um einen spannenden und vielfältigen Einblick in die japanische Kultur zu bieten. Highlight ist das international bekannte „Junior Marimba Ensemble“ aus Hiroshima, das regelmäßig durch die Welt reist, um Initiativen im Zusammenhang mit dem Weltfrieden zu unterstützen.

Tee-Zeremonien & Shiatsu

Besucher können an traditionellen Tee-Zeremonien teilnehmen, Shiatsu-Massagen genießen und Japanisch-Crash-Kurse besuchen. Bastel- und Origami-Stände bieten zusätzliche Einblicke in die japanische Kultur.

Köstlichkeiten

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt: Die Gäste dürfen sich auf eine Fusion-Küche freuen, die österreichische und japanische Spezialitäten vereint.