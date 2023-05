Energie für Zellen und fließendes Blut

Das Coenzym Q10 wird vom Körper selbst gebildet und dient als wichtigster Energielieferant unserer Zellen, besonders der Herzmuskelzellen. Mit zunehmendem Alter nimmt diese körpereigene Produktion ab.

Man sollte daher 2–20 Milligramm täglich zusätzlich aufnehmen, vor allem durch Fleisch und Geflügel, aber auch Hülsenfrüchte, Soja, Nüsse sowie pflanzliche Öle. Bei einem ­akuten Mangel, der zu Herz­beschwerden, Hautalterung, ­Diabetes, Gewichtszunahme und Migräne führen kann, sind auch Tabletten empfehlenswert.

Zweimal Seefisch

Omega-3-Fettsäuren sind in kleinen Mengen lebensnotwendig, sie verbessern die Fließ­eigenschaften des Blutes, hemmen also die Gerinnung, wirken blutdrucksenkend sowie ent­zündungshemmend. Sie stecken vor allem im Seefisch, den man ab dem 60. Lebensjahr zweimal wöchentlich verzehren sollte. Zusätzlich findet man diese wichtigen Säuren auch in Lein-, Raps- und Walnussöl.