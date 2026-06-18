Rot-Weiß-Rote Stimmung beim Würstelstand

Wenn die österreichische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Amerika aufläuft, dann sind die Fans nicht weit. Bevor es jedoch ans Anfeuern ging, wurde beim Würstelstand noch einmal ordentlich Kraft getankt.

Gemeinsam mit dem Obmann der Fachgruppe Gastronomie Thomas Peschta traf sich eine Gruppe begeisterter Österreich-Fans im Herzen Wiens, um sich auf die kommenden WM-Spiele einzustimmen. Ausgerüstet mit rot-weiß-roten Trikots, Schals und jeder Menge guter Laune zeigte die Fangemeinde schon vor dem Anpfiff, dass die Unterstützung für das Nationalteam grenzenlos ist.

Rot-Weiß-Rote Stimmung mitten in Wien

Vor einigen Würstelständen (darunter dem Bitzinger bei der Oper) herrschte ausgelassene Stimmung. Die Fans nutzten die Gelegenheit für einen Austausch, stärkten sich mit klassischen Wiener Imbissen und schworen sich auf die bevorstehenden Spiele ein.

Thomas Peschta freute sich über das Treffen: “Der Würstelstand sei seit jeher ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen Feierns – und damit der perfekte Platz, um die österreichische Mannschaft auf ihrem Weg durch die Weltmeisterschaft zu begleiten.”

„Immer wieder Österreich“

Mit erhobenen Fäusten, strahlenden Gesichtern und lautstarken Fangesängen machten die Unterstützer deutlich, wem ihre Herzen gehören. Der wohl meistgehörte Ruf des Tages durfte dabei natürlich nicht fehlen:

„Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich!“

Mit dieser Begeisterung im Gepäck hoffen die Fans nun auf viele erfolgreiche Auftritte des Nationalteams und auf unvergessliche Fußballmomente bei der WM in Amerika. Rot-Weiß-Rot ist jedenfalls bereit.