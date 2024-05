Förderung: Es grünt so grün, wenn Fassaden blühen

Pflanzen an den Fassaden fördern die Biodiversität in der Stadt und erhöhen die Lebensqualität der Bewohner enorm. Der erste Schritt zur Begrünung ist kompetente Beratung, um sorgfältig planen zu können. Im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz berät DIE UMWELTBERATUNG kostenlos zur Begrünung von Gebäuden.

Grün an der Mauer tut der Seele gut und fördert eine vielfältige Tierwelt. „Begrünte Fassaden sind nicht nur optisch ansprechend, sie sind auch ein Beitrag zur Artenvielfalt in der Stadt, weil die Kletterpflanzen den Insekten und Vögeln wertvollen Lebensraum sowie Nahrung bieten“, erklärt Michael Kienesberger, Leiter der Stadt Wien − Umweltschutz.Kostenlose Beratung

Für die Begrünung von Fassaden gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten – von kostengünstigen, leicht umsetzbaren Lösungen bis zu aufwändigeren, kostenintensiveren Begrünungssystemen. Um herauszufinden, welche Art von Begrünung möglich ist und welche Förderungen es dazu gibt, bietet DIE UMWELTBERATUNG kostenlose Beratung im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz an. „Die Beratungsgespräche erfolgen entweder telefonisch oder vor Ort und dauern bis zu einer Stunde – das ist gut investierte Zeit, um eine Begrünung voranzubringen“, sagt Björn Schoas, Gartenexperte von DIE UMWELTBERATUNG. Mieter, Eigentümer und Hausverwaltungen können an der Hotline von DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32 Termine vereinbaren.

Unterstützung für Gebäudebegrünungen

Um die Kosten für Begrünungen möglichst gering zu halten, wurden die Förderungen erhöht. Die Stadt Wien – Umweltschutz unterstützt nun Begrünungsprojekte mit jeweils bis zu:

€ 10.000 für straßenseitige Fassaden

€ 5.000 für Fassaden auf privatem Grund

€ 10.000 für Entsiegelungsmaßnahmen inklusive Begrünung im Innenhof

€ 30.000 für Dachbegrünungen

Bedenken ausräumen

Häufige Vorurteile gegenüber Fassadenbegrünungen können durch kompetente Beratung ausgeräumt werden:

Schäden am Bauwerk : Professionelle Planung und regelmäßige Pflege verhindern Schäden an der Mauer. Zu beachten ist vor allem, dass die Hausfassade vor der Bepflanzung intakt ist und die Kletterpflanzen an den Standort angepasst sind.

: Professionelle Planung und regelmäßige Pflege verhindern Schäden an der Mauer. Zu beachten ist vor allem, dass die Hausfassade vor der Bepflanzung intakt ist und die Kletterpflanzen an den Standort angepasst sind. Tierische Eindringlinge: Die Sorge, dass durch die Fassadenbegrünung Insekten oder andere Tiere ins Haus gelangen, ist unbegründet. Wo mehr Kleinstlebewesen leben, erhöht sich auch die Zahl ihrer Fressfeinde wie zum Beispiel Vögel. Außerdem können durch die entsprechende Platzierung von Kletterhilfen begrünte Bereiche gezielt auf Flächen abseits der Fenster begrenzt werden.

Weitere Informationen sind auf www.umweltberatung.at/gebaeudebegruenung zu finden.

Das Infoblatt „Kletterpflanzen zur Fassadenbegrünung“ gibt es auf www.umweltberatung.at/kletterpflanzen-zur-fassadenbegruenung zum kostenlosen Download.

Informationen über die Förderungen bietet die Stadt Wien – Umweltschutz auf www.umweltschutz.wien.gv.at/raum/gebaeude-begruenen-foerderungen-beratung.html