Nena live: „99 Luftballons“ schweben über dem Schloss

Am Freitag, 17. Juli, verwandelt die Pop-Ikone Schloss Prugg in eine Bühne für mehr als 40 Jahre Musikgeschichte. Vor historischer Kulisse erwarten tausende Fans ein Open-Air-Erlebnis voller Lebensfreude, großer Hits und Gänsehaut-Momente.

Ein Konzertabend voller Erinnerungen, Emotionen und großer Hits: Am 17. Juli kommt Pop-Legende NENA nach Schloss Prugg in Bruck an der Leitha. Vor der beeindruckenden Schlosskulisse auf der großen Festwiese im Harrachpark nimmt sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch mehr als vier Jahrzehnte Musikgeschichte. Das Konzert zählt zu den Höhepunkten des „PRUGG LIVE“-Konzertsommers 2026.

Zweistündiges Open-Air

Das Publikum erwartet eine mehr als zweistündige Open-Air-Show mit NENAs zehnköpfiger Band mit großen Klassikern, beliebten Lieblingsliedern und musikalischen Überraschungen. Die einzigartige Atmosphäre der historischen Schlossanlage macht den Konzertabend zu einem besonderen Erlebnis und schafft die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Sommerabend unter freiem Himmel – nur 40 Minuten von Wien entfernt.

Nena, der Weltstar

Seit mehr als 40 Jahren gehört Nena zu den größten Ikonen der deutschsprachigen Popmusik. Mit ihrem Welthit „99 Luftballons“ schrieb sie Musikgeschichte und eroberte Anfang der 1980er-Jahre die internationalen Charts. Bis heute begeistert die Sängerin Millionen Fans und verbindet die Generationen.

Auch abseits der Bühne sorgt Nena immer wieder für Gesprächsstoff. Die heute 66-Jährige tourt weiterhin erfolgreich, veröffentlicht neue Musik und bleibt eine der prägendsten Künstlerinnen Deutschlands. Hier weitere Hits der Musiklegende: „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ (1984), „Leuchtturm“ (1983), „Nur geträumt“ (1982) oder „Liebe ist“ (2005).

Tickets für Nena sind erhältlich auf oeticket.com