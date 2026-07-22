Den Zentralfriedhof über das Handy entdecken

Der Wiener Zentralfriedhof zählt zu den beeindruckendsten Ruhestätten Europas – und ist jetzt auch digital erlebbar.

Mit dem neuen Smartphone-Audioguide „Friedhof to go“ können Besucherinnen und Besucher berühmte Ehrengräber, Denkmäler und spannende Geschichten bequem per Handy entdecken. So wird der Spaziergang durch die Wiener Geschichte noch informativer und komfortabler.

Kulturgeschichte zum Anhören

Auf einer Fläche von rund 2,4 Quadratkilometern beherbergt der Wiener Zentralfriedhof mehr als 330.000 Grabstellen und rund 1.000 Ehrengräber. Gemeinsam mit nuseum.ai haben die Friedhöfe Wien nun den digitalen Guide „Friedhof to go“ entwickelt. Nach dem Scannen eines QR-Codes startet der Audioguide direkt am Smartphone und führt Besucherinnen und Besucher zu den bedeutendsten Grabstätten und Denkmälern.

Dabei stehen verschiedene Rundgänge mit einer Dauer zwischen 30 und 120 Minuten zur Auswahl. Eine digitale Karte erleichtert die Orientierung, während eine integrierte Chatfunktion Fragen zu Persönlichkeiten, Grabstätten und der Geschichte des Zentralfriedhofs beantwortet.

Beethoven, Falco & Co. entdecken

Ob Ludwig van Beethoven, Falco oder viele weitere berühmte Persönlichkeiten – mit dem neuen Angebot wird das kulturelle Erbe des Zentralfriedhofs auf moderne Weise vermittelt. Das Wissen aus den beliebten Ehrengräberbüchern der Friedhöfe Wien ist damit erstmals auch digital verfügbar.

Der Audioguide wird laufend erweitert und anhand von Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher verbessert. „Friedhof to go“ ist derzeit in 20 Sprachen erhältlich. Der Zugang kostet 8,40 Euro und ist nach der Aktivierung 24 Stunden lang gültig. Erhältlich ist das Angebot online, im Friedhofsshop, bei Tor 2 sowie direkt über QR-Codes am Gelände.