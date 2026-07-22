Bitte einsteigen: Sommer-Ausflüge für nur 10 Euro

Wer in den Sommermonaten gerne in Gesellschaft unterwegs ist, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen: Die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien laden auch heuer wieder zu über 100 geführten Halbtagesausflügen ein.

Für nur zehn Euro geht es bequem mit dem Bus zu den schönsten Ausflugszielen in und rund um Wien – ganz ohne Anmeldung.

Gemeinsam den Sommer genießen

Von Juli bis August stehen zahlreiche Ziele auf dem Programm. Ob ein Spaziergang durch die Altstadt von Mödling, Naturerlebnisse im Nationalpark Donau-Auen in Orth an der Donau, ein Besuch im malerischen Krems oder ein gemütlicher Nachmittag auf der Grillranch in Deutsch-Wagram – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch Kittsee, Heiligenkreuz, die Hochramalpe in Gablitz oder die Gartenstadt Tulln laden zum Entdecken ein.

Die Fahrten finden von Montag bis Donnerstag (ausgenommen Feiertage) zwischen 11 und 17 Uhr statt. Vor Ort bleibt ausreichend Zeit zum Flanieren, Plaudern, Einkehren oder für einen entspannten Spaziergang.

Einfach vorbeikommen und mitfahren

Das Angebot richtet sich an Senior*innen aus allen Wiener Bezirken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach zum jeweiligen Abfahrtsort kommen, einsteigen und den gemeinsamen Ausflug genießen. Gerade in den Sommermonaten bieten die Fahrten eine schöne Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu schließen und abwechslungsreiche Stunden in geselliger Runde zu verbringen.

Weitere Informationen gibt es unter www.dieklubs.at, in der kostenlosen DieKlubs-App sowie telefonisch unter 01/313 99-170 112.