Gaál: „Im Frauenzentrum wird jede Frau unterstützt“

Das Frauenzentrum hilft alle Wienerinnen kostenlos und vertraulich. Expertinnen unterstützen bei Fragen rund um Scheidung, Obsorge, finanziellen Problemen. Seit seiner Eröffnung vor dreieinhalb Jahren hat sich das Zentrum als wichtiger Beratungsstelle der Wienerinnen etabliert. Im Jahr 2022 suchten und erhielten Frauen 4.498 Mal Rat im Frauenzentrum.

Rasche Hilfe

Knapp die Hälfte aller Beratungen im letzten Jahr drehten sich um die Themen Trennung und Scheidung, 23 Prozent um das Thema psychische Gesundheit. Die häufigsten weiteren Themen waren Obsorge, Kontaktrecht, finanzielle Probleme und Unterhalt. „Im Frauenzentrum wird jede Wienerin unterstützt und ernst genommen. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, sofort zu handeln und Frauen mit Beratung zu helfen“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Im Laufe der Beratung berichteten Frauen erstmals von deren Gewalterfahrungen. In diesen Fällen verweisen die Beraterinnen schnell und unkompliziert an die zuständigen Stellen, wie zum Beispiel den 24-h Frauennotruf der Stadt Wien (01/71719) oder den Frauenhaus-Notruf (05 77 22).

Vertraulich

Seit 1. August 2019 gibt es das „Stadt Wien Frauenzentrum“ in der Rathausstraße 2. Das Frauenzentrum ist vor Ort und telefonisch für alle Wienerinnen an fünf Tagen pro Woche erreichbar. Seit der Eröffnung fanden über 12.000 Beratungen statt. Im Jahr 2022 wurden 4.498 Beratungen durchgeführt.

Für die jeweilige Klientin stehen nach der Erstabklärung des Anliegens juristische Beratung, psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung, sowie das Vermitteln von Informationen über Rechte und Möglichkeiten und das Planen der nächsten Schritte im Vordergrund. „In Wien gibt es eine Vielzahl an Angeboten, um Frauen in ihrem persönlichen Leben bestmöglich zu unterstützen und zu fördern – egal, ob es um eine Trennung, Unterstützung für Alleinerziehende oder Mehrfachbelastung geht: Die Beraterinnen im Frauenzentrum haben den Überblick und können schnell und unkompliziert an die richtige Stelle weitervermitteln“, so Gaál weiter.

Die Beratung erfolgt vertraulich, auf Wunsch anonym und ist kostenlos. Die erste Information bekommen Frauen telefonisch oder per E-Mail (frauenzentrum@wien.at). Für weitergehende Beratung wird um Terminvereinbarung gebeten – unter 01/408 70 66.

Mehr Infos: frauenzentrum.wien.at