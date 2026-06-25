“Gellertplatz für alle” als Motto der Projektwerkstatt

Der Gellertplatz zählt zu einem der wichtigsten Plätze in Favoriten. Bis jetzt befindet er sich in einer Art Dornröschenschlaf. Das soll sich jetzt ändern!

Der Gellertplatz im 10. Bezirk ist heute stark vom Auto-Verkehr geprägt: breite Fahrbahnen, keine Sitzgelegenheiten, wenig begehbare Grünflächen und kaum Aufenthaltsmöglichkeiten. Der Platz hat das Potenzial zu einem belebten Treffpunkt im Grätzl zu werden.

Das Grätzllabor 10 hat sich das Ziel gesetzt, den Gellertplatz zu einem sehr attraktiven, grüneren, kühleren und sicheren Lebensraum für alle zu entwickeln. Doch dafür braucht es die Unterstützung der Favoritner. Dafür lädt man regelmäßig zur Projektwerkstatt vor Ort. Mit Erfolg.

Bei der letzten Projektwerkstatt haben mehrere Bewohner erste, rasch umsetzbare Projektideen für den Gellertplatz erarbeitet, wie etwa

Grätzloase mit Sitzgelegenheiten, Schatten und Begrünung

Temporäre Aktionen und Straßenfeste für mehr Gemeinschaft

Offene Bücherzelle in der alten Telefonzelle am Gellertplatz

Das war aber erst der Anfang. “Kommt vorbei und tüftelt mit uns weiter daran: am Mi, 1. Juli und/oder Mo, 14. September – jeweils 17.30 Uhr bei der Projektwerkstatt Gellertplatz im Grätzllabor, Bürgergasse 14! Am 14. September stellen wir auch die Ergebnisse der Umfrage vor!”, so die Organisatoren des Grätzzlabors 10.

Wer keine Zeit hat kann bis Ende August gerne auch bei der Online-Umfrage unter https://mitgestalten.wien.gv.at/de-DE/projects/gellertplatz mitmachen.

Mit der „KI-Einhorn“ und kann man Visualisierungen gestalten und inspiriert andere mit Visionen für den Gellertplatz: https://stadtwie.entribe.org/c/gellertplatz-fr-alle

Alle Infos unter: https://la21.wien/projekt/gellertplatz-fuer-alle/