Überraschung: Erstmals gibt’s noch mehr “blaue Wiener”

Große Freude im Tiergarten Schönbrunn. Erstmals gibt es Nachwuchs bei den “Blauen Wienern”, einer alten, ursprünglich aus Wien stammenden Kaninchen-Rasse.

Die Freude am Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn ist groß. Im vergangenen November ist eine neue Kaninchenrasse eingezogen: der Blaue Wiener. Nun gibt es erstmals Nachwuchs bei dieser alten, ursprünglich aus Wien stammenden Rasse.

Sechs kleine Kaninchen mit dem namensgebenden dunkelblauen Fell hoppeln durch die Anlage. Neugierig erkunden sie ihre Umgebung, knabbern an Blättern und Ästen, fressen ihre Obst- und Gemüseration und kuscheln sich immer wieder eng an ihre Geschwister, um gemeinsam zu ruhen.

„Am Tirolerhof halten wir gefährdete heimische Nutztierrassen und vermitteln gleichzeitig Wissen über ihre Geschichte und Bedeutung. Es freut uns sehr, dass es nun erstmals Nachwuchs bei den Blauen Wienern gibt. Diese und andere Zuchterfolge hier am Tirolerhof leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt traditionsreicher österreichischer Rassen“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Für jede Spende eine Schindel

Der Tirolerhof ist ein einzigartiges Kulturgut. In den vergangenen Wochen wurde das Schindeldach des über 300 Jahre alten Bauernhofs überprüft und stellenweise neu gedeckt.

Die schönsten der ausgetauschten Lärchenschindeln werden nun Teil einer besonderen Spendenaktion. Ab einer Spende von 50 Euro dankt der Tiergarten den mit einer originalen Schindel mit Brandstempel des Tiergartens, die ab August am Eingang Tirolerhof abgeholt werden kann. So wird aus einem Stück Dach ein ganz persönliches Erinnerungsstück.

Eine Online-Spende für eine originale Tirolerhof-Dachschindel zur Sanierung des historischen Daches ist möglich unter: www.zoovienna.at/schindelaktion