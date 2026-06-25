Neues Hörcafé macht gutes Hören ganz leicht

Wer sein Gehör überprüfen lassen möchte, muss dafür nicht mehr in eine klassische Fachpraxis. Mit dem Hörcafé hat Anfang Juni in der Westbahnstraße 7 das erste Hörakustik-Fachgeschäft im 7. Bezirk eröffnet.

Das Konzept setzt auf persönliche Beratung in gemütlicher Kaffeehausatmosphäre und möchte das Thema Hörgesundheit ohne Berührungsängste zugänglich machen.

Hörtest ohne Hemmschwelle

Hinter dem neuen Standort steht Hörakustikmeister Christoph Seyller. Sein Ziel ist es, moderne Hörgeräteversorgung mit einer entspannten Umgebung zu verbinden. Statt einer sterilen Atmosphäre sollen sich Kundinnen und Kunden Zeit für Beratung und individuelle Lösungen nehmen können.

Zum Angebot zählen kostenlose Hörtests, die Anpassung von Hörgeräten sowie Service-, Reinigungs- und Reparaturleistungen für alle gängigen Marken. Auch bereits vorhandene Hörgeräte können unabhängig vom Kaufort überprüft und nachjustiert werden. Damit erweitert das Hörcafé das wohnortnahe Angebot rund um Hörgesundheit im Grätzl.

„Viele Menschen warten zu lange, bevor sie etwas gegen Hörverlust unternehmen. Ich möchte zeigen, dass gute Hörakustik modern, nahbar und angenehm sein kann.“

…sagt Christoph Seyller.

Wer sein Gehör überprüfen lassen möchte, kann unkompliziert einen Termin im Hörcafé in der Westbahnstraße vereinbaren.

Mehr Infos unter hoercafe.at