Gesundheitsprojekte für und von der Wiener Jugend

Jugendliche für das Thema Gesundheit zu begeistern, ist eine Herausforderung. Scheinen doch Krankheit und Vorsorge nicht gerade zu den Lieblingsthemen der jungen Generation zu gehören. Doch die Wiener Jugendgesundheitskonferenzen zeigen, dass es möglich ist: Seit nunmehr 10 Jahren begeistert das Wiener Gesundheitsförderung (WiG) junge Menschen für Themen rund um die eigene Gesundheit.

Positive Einstellung

Im Jahr 2012 starteten die Wiener Jugendgesundheitskonferenzen als Pilotprojekt in Margareten. Mittlerweile fanden bereits 52 solcher Konferenzen statt. Über 9.000 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren beschäftigten sich bisher mit dem Thema Gesundheit. „Unser Ansporn ist es, den Jugendlichen eine positive Einstellung zum Thema Gesundheit zu vermitteln – und das ganz nach ihren Vorstellungen und Ideen.“ so Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG.

Gesunde Projekte

Ihre Ideen präsentierten die Jugendlichen auf den Konferenzen und das durchwegs originell: Von eigens kreierten Songs, Tanzaufführungen, Theaterstücken, Urban-Gardening-Initiativen, Anti-Stress-Stationen, einer Upcyling Modeschau bis hin zu einem gesunden Schulbuffet und noch vieles mehr. „Je mehr wir über die Jugendlichen, ihre Sichtweisen und Anliegen wissen, desto besser können wir sie auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil unterstützen“, so Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport zum 10-jährigen Jubiläum.

Gesunde Ideen oder Projekte können außerdem im Rahmen der Jugendgesundheitskonferenzen von der WiG gefördert werden. In den letzten zehn Jahren wurden 221 Initiativen – davon 187 Grätzel- und 34 Kooperationsinitiativen umgesetzt.

„Dass die Konferenzen so gut angenommen werden, freut mich besonders und ich möchte mich bei allen Beteiligten für das große Engagement bedanken. Aufgrund des großen Erfolgs geht das Projekt ‚Jugendgesundheitskonferenz‘ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in die Verlängerung und wird heuer in den Bezirken Josefstadt, Alsergrund, Hietzing, Penzing und Liesing umgesetzt“, kündigt WiG-Geschäftsführer Dennis Beck an.