Grillen am Kanal: Sommer-Genuss direkt am Wasser

Direkt am Donaukanal genießen Gäste auch heuer wieder urbanes Grillvergnügen und laue Sommerabende.

Das Feuerdorf am Donaukanal ist in die heiße Sommer-Saison gestartet und verwandelt den Donaukanal in Wiens wohl gemütlichste Grill-Location direkt am Wasser. Beim Afterwork-Event „DANZARE AL CANALE“ mit Getränkepartner Gamondi genossen zahlreiche Gäste einen entspannten Abend mit köstlichen Antipasti, Grillgenuss, spritzigen Cocktails, coolen DJ-Beats und direktem Blick aufs Wasser.

„Wir freuen uns, dass unser Sommerkonzept am Donaukanal so großartig angenommen wird. Heuer haben wir nicht nur den Gastgarten um eine gemütliche Lounge-Area erweitert, sondern auch unsere Speisekarte mit neuen kulinarischen Highlights aus dem Meer und klassischen österreichischen Schmankerln ergänzt. Wir hoffen auf den perfekten 100-Tage-Sommer direkt am Wasser“, sagen die beiden Feuerdorf-Geschäftsführer Patrick Nebois und Hannes Strobl.

Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr bleibt das bewährte Sommerkonzept auch heuer bestehen: Die fünf beliebten Sommerhütten mit ihren vollständig zu öffnenden Dächern sorgen weiterhin für uriges Hüttenfeeling unter freiem Himmel. Ebenso lädt der großzügige und schattige Gastgarten mit neuer Lounge-Area sowie die Schlumberger Salettl Bar zum Verweilen ein. Auch stehen die Salettl Bar sowie das gesamte Feuerdorf für exklusive Sommerfeste, Firmenfeiern und private Events zur Verfügung.

Von Grillklassikern bis Seafood

Kulinarisch setzt das Feuerdorf heuer auf eine behutsam erweiterte Sommerkarte. Neben den beliebten Feuerdorf Grill-Klassikern wie den Feuerdorf-Ripperln, dem Dry Aged Beef Burger oder den BIO-Cevapcici kommen nun auch feine Spezialitäten aus dem Meer wie Tuna-, Garnelen- oder Oktopus-Spieß auf den Rost. Zusätzlich ergänzen – auf vielfachen Wunsch internationaler Gäste – ausgewählte österreichische Schmankerl wie Käsespätzle oder Wiener Schnitzel das Angebot.

Die aktuellen Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr sowie Freitag bis Sonntag und an Feiertagen bereits ab 12 Uhr.

Alle weiteren Infos gibt es auf feuerdorf.at