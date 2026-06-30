Vierte “Aktion scharf” führt gleich zu 73 Anzeigen!

Bereits die vierte Schwerpunktaktion innerhalb kurzer Zeit stoppt Poser und Raser. Die Bezirksvorstehung begrüßt das konsequente Vorgehen.

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der Gruppe Sofortmaßnahmen, MA 6, MA 46, MA 48, MA 59 und dem AMS erneut eine groß angelegte Schwerpunktaktion gegen Poser, Raser und verkehrsgefährdendes Verhalten in der Innenstadt durchgeführt.

Vierte Großaktion

Es handelt sich um die vierte Kontrollaktion innerhalb kurzer Zeit. Mit den wiederholten Einsätzen setzen die Behörden ein klares Zeichen gegen rücksichtslose Verkehrsteilnehmer und reagieren konsequent auf Beschwerden von Anrainern sowie auf wiederkehrende Verstöße im innerstädtischen Bereich.

Mehrere Kontroll-Punkte

Im Rahmen des Planquadrats kontrollierten die Einsatzkräfte den Verkehr an mehreren Punkten in der Inneren Stadt. Besonderes Augenmerk lag auf überhöhter Geschwindigkeit, illegalen Fahrzeugumbauten, unnötiger Lärmerregung, aggressivem Fahrverhalten sowie sonstigen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Bilanz des Einsatzes

89 Alko-Vortests

73 Anzeigen

27 Organmandate

8 vorgeführte Fahrzeuge bei der Landesfahrzeugprüfstelle.

15 festgestellte schwere technische Mängel und 1 Mangel mit Gefahr im Verzug.

Bezirk und Stadt im Gleichschritt

Bezirksvorsteher MMag. Markus Figl begrüßt die konsequente Fortsetzung der Kontrollen: „Die vierte Schwerpunktaktion innerhalb kurzer Zeit zeigt deutlich, dass die Behörden entschlossen gegen Poser, Raser und andere Verkehrssünder vorgehen. Rücksichtsloses Verhalten, überhöhter Lärm und gefährliche Fahrmanöver haben in der Inneren Stadt keinen Platz. .“

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont ebenso: „Diese Schwerpunktaktionen sind Ausdruck unserer kontinuierlichen Arbeit im Bereich der Verkehrssicherheit. Gemeinsam mit den beteiligten Dienststellen wird gehandelt, sobald die Sicherheit in der Inneren Stadt oder an anderen Orten gefährdet ist.“