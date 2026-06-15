Großes Public Viewing in Penzing

Fußballfans dürfen sich auf einen sportlichen Sommer freuen: Das Keissler in der Keißlergasse sowie das Hüttelbeach laden zum gemeinsamen Mitfiebern bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein. Sämtliche WM-Partien werden live auf großen Videowalls übertragen und sorgen für Stadionatmosphäre mitten im Bezirk.

Im Keissler können Besucher alle Spiele mit Anpfiff bis 22 Uhr verfolgen, während im Hüttelbeach Begegnungen bis 21 Uhr gezeigt werden. Neben spannenden Fußballmomenten warten erfrischende Getränke, kleine Snacks und eine gesellige Stimmung auf die Gäste.

Besonderes Highlight für Österreich-Fans

Ein zusätzlicher Höhepunkt erwartet Fußballbegeisterte bereits am 17. Juni: Im Keissler wird das Länderspiel Österreich gegen Jordanien ab 6 Uhr morgens live auf der Großleinwand übertragen. Damit haben Fans die Gelegenheit, die österreichische Nationalmannschaft gemeinsam mit anderen Unterstützern zu verfolgen.

Die Veranstalter laden dazu ein, Freunde und Familie mitzubringen und die Spiele in entspannter Atmosphäre zu genießen. Das Public Viewing verspricht spannende Abende und jede Menge Fußballstimmung im Herzen von Penzing.