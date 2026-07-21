HANDS ON. Award: Betriebe stellen sich der Wahl

Der „HANDS On. – Award“ ist eine Auszeichnung der Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien, der exklusiv im Wiener Bezirksblatt beworben wird. Er holt Menschen aus der Fachgruppe vor den Vorhang, die als „Helfende Hände“ oft im Hintergrund arbeiten, aber wesentlich zum Erfolg von Unternehmen beitragen. In den nächsten Wochen stellt das Wiener Bezirksblatt 10 Unternehmen vor, die aus den zahlreichen Einsendungen von einer unabhängigen Jury nominiert wurden und zur Wahl für den „HANDS On. – Award“ stehen.

Wer den HANDS ON. Award gewinnen soll, entscheidet sich an der Frage, wer Menschen und Unternehmen im Alltag wirklich weiterbringt. Zwei Kandidatinnen zeigen eindrucksvoll, wie aus Verlässlichkeit, Fachwissen und persönlichem Einsatz echter Mehrwert entsteht.

Hilfe durch Behördendschungel

Wenn Bürokratie zur Belastung wird, ist schnelle und kompetente Unterstützung gefragt. Genau hier setzt Connect Translations Austria GmbH an. Unternehmerin Fiorenza Finetti begleitet Menschen bei oft komplexen internationalen Behördenverfahren und sorgt dafür, dass Dokumente weltweit rechtsgültig verwendet werden können.

Ein besonders eindrucksvoller Fall betraf eine Frau von den Philippinen, die nach einer in Österreich geschlossenen und später geschiedenen Ehe in ihrer Heimat erneut heiraten wollte. Dafür benötigte sie eine beglaubigte Übersetzung eines Auszugs aus dem österreichischen Ehegesetz. Connect Translations Austria organisierte die erforderlichen Unterlagen, kümmerte sich um Apostillen, Beglaubigungen und Übersetzungen und lieferte schließlich ein international anerkanntes Dokument.

„Wir sind nicht nur Übersetzerinnen, wir sind in erster Linie Lebensbegleiterinnen.“

…sagt Fiorenza Finetti. Genau diese Haltung macht den Unterschied. Das Unternehmen bietet eine All-in-One-Lösung, die Kundinnen und Kunden

Zeit, Nerven und oft auch lange Wege erspart.

Ob Geburtsurkunden, Zeugnisse oder gerichtliche Dokumente – die individuelle Betreuung und die hohe Umsetzungskompetenz schaffen Vertrauen und Sicherheit.

Raum für Ideen und Innovation

Auch Connective Base GmbH schafft Lösungen dort, wo andere an Grenzen stoßen. Unternehmerin Doris Schmidt begleitet Gründerinnen und Gründer vom ersten Konzept bis zum erfolgreichen Unternehmen.

Was einst als Forschungsbetrieb mit Großgeräten begann, entwickelte sich zu einer Innovationsplattform für Start-ups und Spin-offs unterschiedlichster Branchen. Viele gute Ideen scheitern nicht an mangelnder Kreativität, sondern an fehlender Infrastruktur, fehlendem Know-how oder mangelnder Orientierung. Connective Base stellt Know-how, technische Ausstattung und persönliches Coaching zur Verfügung und öffnet Türen zu einem starken Netzwerk. So werden aus Ideen marktfähige Produkte und aus Gründerinnen und Gründern erfolgreiche Unternehmer:innen.

„Für jedes Problem eine Lösung – und für jede Phase den richtigen Support.“

…beschreibt Doris Schmidt den eigenen Anspruch. Besonders beeindruckend sind jene Momente, in denen aus ersten Versuchen und Unsicherheit konkrete Zukunftsperspektiven entstehen.

Wenn ein Produkt, das einst in einer privaten Küche entwickelt wurde, schließlich im Labor perfektioniert und erfolgreich auf den Markt gebracht wird, zeigt sich die Wirkung dieser Unterstützung besonders deutlich. Beide Unternehmen beweisen täglich Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Umsetzungsstärke.

Sie helfen Menschen und Unternehmen dabei, Herausforderungen zu meistern, Chancen zu nutzen und ihre Ziele zu erreichen. Genau das macht sie zu würdigen Kandidatinnen für den HANDS ON. Award.

Doris Schmidt & Manuel Orasch: Connective Base verbindet Wissenschaft und Wirtschaft – aus innerem Antrieb für nachhaltige Innovation. | ©Florian Wieser

Wählen Sie Ihre HANDS On. -Anpacker:innen!

Wählen Sie jetzt bis zum 16. November 2026 Ihren persönlichen Favoriten. Unter allen Voting-Teilnehmer:innen wird ein Gutschein für die Therme Wien

im Wert von 300 € verlost. Mitmachen lohnt sich!