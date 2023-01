Hilfe in Krisen: Babyklappen und anonyme Geburt

Die Polizei in Wien bittet derzeit um Hinweise zu einem bedenklichen Fund am linken Ufer der Neuen Donau. Stromabwärts, im Bereich der Floridsdorfer Brücke, wurde eine Nabelschnur und eine Plazenta gefunden.

Keine Spur

Eine umfangreiche Suche mittels Spürhunden, Polizeibooten und Tauchern der Berufsfeuerwehr verlief ohne Ergebnis. Wer etwa die Frau, möglicherweise mit einem Neugeborene, gesehen hat, kann Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-67800 oder in jeder Polizeidienststelle melden. Die Anrufe werden bei Bedarf auch anonymisiert behandelt.

Babyklappen und anonyme Geburt

Im Jahr 2021 kam es laut Statistik Austria österreichweit zu 31 anonymen Geburten und in Babyklappen aufgefundenen Kindern. In Wien fanden 2021 13 anonyme Geburten statt. Hierbei können schwangere Frauen und Mädchen, die das Kind nicht behalten wollen oder können, eine Geburt ohne Angaben ihrer Daten durchführen.

In Wien gibt es zwei Babyklappen. Hier können Frauen und Mädchen das Kind anonym, unbeobachtet und straffrei abgeben. Dieses Angebot besteht in der Klinik Floridsdorf und in der Klinik Ottakring. Mitarbeiter der Kliniken kümmern sich sofort um das Baby, auch die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wird eingebunden.

Hilfe in Krisen

Generell gilt: Jugendliche und Frauen, die ungeplant schwanger sind, werden nicht alleine gelassen. Das Beratungs- und Unterstützungsangebot in Wien ist groß. Das Angebot reicht von Beratung zu Empfängnisverhütung, Familienplanung und Schwangerschaftsabbruch.

Mehr Informationen:

Informationen zu anonymen Geburten:

Informationen zu Babyklappen in Wien: