Ein Höhen-Rausch: Das bietet der Donauturm

Das „Höchste“, was die Wien Holding zu bieten hat: Der Donauturm zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen Wiens und bietet mit seinem Turm Restaurant auf 170 Metern Höhe einen einzigartigen 360°-Panoramablick über die Stadt.

Im Sommer stehen dort frische, leichte und mediterran inspirierte Gerichte im Mittelpunkt. Und am „Boden“ gibt es seit Kurzem den „Donauturm Garten“ – perfekt für einen Aufenthalt nach der Hitze der Stadt oder einem Tag an der Alten oder Neuen Donau!

Saisonale Speisekarte

Die saisonale Speisekarte setzt auf hochwertige Zutaten wie Wassermelone, Paradeiser, Sommergemüse, Gurken, frische Kräuter, Pfirsiche, Beeren und Meeresfrüchte. Zu den sommerlichen Highlights zählen unter anderem Büffelmozzarella mit gegrillter Wassermelone und Wiener Paradeisern, Lachsforelle „Mosaik“ mit Gurke, Nori und Kaviar oder Sommertrüffelrisotto mit confiertem Dotter und jungem Spinat.

Angebot erweitert

Bereits im Frühling erweiterte der Donauturm sein Angebot um ein weiteres Highlight: Mit dem „Donauturm Garten“ entstand auf den Grünflächen hinter dem Turm auf rund 400 Quadratmetern ein neuer Aufenthaltsbereich im Grünen.

Italo-Spezialitäten

Herzstück des Konzepts ist ein Pop Up mit italienischen Spezialitäten und frisch zubereiteten Pizzen. Und passend zu den warmen Monaten setzt der Donauturm Wien auf eine Kooperation mit der bekannten Eismanufaktur Eis-Greissler. Eine Auswahl der beliebtesten Sorten wird in einer eigenen “Eis-Hütte” im Eingangsbereich angeboten und erweitert das kulinarische Angebot vor Ort.

Wenn Sie dabei sein wollen: Reservierung Donauturm