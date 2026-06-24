Cineplexx lädt zur WM-Nacht im Kinosaal

Für echte Fußballfans gibt es Ende Juni ein besonderes Highlight: In der Nacht von 27. auf 28. Juni feiert das neue „Nachtkino“ bei Cineplexx seine Premiere.

Erstmals können Besucherinnen und Besucher die gesamte Nacht im Kinosaal verbringen und die Spiele der Fußball-WM live auf der großen Leinwand verfolgen.

Live-Übertragungen im Donau Zentrum

In Wien wird das Fußball-Spektakel im Cineplexx Donau Zentrum ausgetragen. Die Begegnungen werden dabei teilweise sogar im beeindruckenden IMAX®-Saal gezeigt. Auf dem Programm stehen mehrere Spiele der WM-Nachtrunde:

23 Uhr: Panama gegen England sowie Kroatien gegen Ghana

1.30 Uhr: Kolumbien gegen Portugal

4 Uhr: Algerien gegen Österreich

Gerade das frühe Morgenmatch des österreichischen Nationalteams dürfte für viele Fans der Höhepunkt der langen Fußballnacht werden.

Auch Wien Mitte zeigt Österreich-Spiel

Wer ausschließlich das Spiel Österreich gegen Algerien verfolgen möchte, hat in Wien eine weitere Möglichkeit: Die Partie wird zusätzlich auch im Village Cinema Wien Mitte live übertragen.

Kinosessel statt Bett

Mit dem neuen Format setzt Cineplexx auf ein besonderes Gemeinschaftserlebnis für Fußballbegeisterte. Statt allein vor dem Fernseher können Fans gemeinsam mit anderen mitfiebern, jubeln und die besondere Atmosphäre einer WM-Nacht genießen. Für eine Nacht darf das Bett also ruhig einmal gegen einen bequemen Kinosessel eingetauscht werden.

Informationen und Tickets gibt es unter cineplexx.at/fussball.