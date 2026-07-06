Intercoiffure zeigt die Frisurentrends 2026/27

Selbstbewusst, wandelbar und individuell: Mit der neuen Frisurenkollektion „timeLESS Me“ präsentiert Intercoiffure Österreich die Haartrends für 2026/27.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur moderne Schnitte und innovative Farbtechniken, sondern vor allem die bewusste Zeit für sich selbst. Die Looks sollen Persönlichkeit, Stärke und Lebensfreude sichtbar machen.

Frisuren als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit

In einer Zeit, die von rasanten Veränderungen und ständigem Wandel geprägt ist, rückt Intercoiffure Österreich die Rückbesinnung auf das eigene Ich in den Fokus. Unter dem Motto „timeLESS Me“ versteht sich die neue Kollektion als Einladung, den Friseurbesuch bewusst als Auszeit zu genießen und mit einem neuen Look das eigene Selbstbewusstsein zu unterstreichen.

„Die Frisurenkollektion timeLESS Me ist mehr als Haarmode – sie ist eine Haltung. Sie lädt dazu ein, sich selbst Zeit zu schenken und innere Stärke nach außen sichtbar zu machen.“

…betont Bernhard Neumayr, Präsident von Intercoiffure Österreich.

Vielseitige Schnitte für Damen und Herren

Die Damenlooks setzen auf Bewegung, Natürlichkeit und maximale Wandelbarkeit. Zu den Trendfrisuren zählen der fransige Shagcut, der moderne Shaggy Bob, der vielseitige Whisper Pixie sowie der Curly Pixie, der natürliche Locken ebenso gekonnt in Szene setzt wie glattes Haar.

Bei den Herren gilt der Long Mullet als Trendfrisur der Saison. Der markante Schnitt lässt sich sowohl elegant als auch lässig im Undone-Look tragen und funktioniert bei glattem ebenso wie bei welligem oder lockigem Haar.

Moderne Farbwelten mit Tiefe

Auch bei den Haarfarben setzt Intercoiffure auf Individualität. Die Palette reicht von natürlichen Blondnuancen über warme Braun- und Rottöne bis hin zu tiefem Dunkelhaar. Mehrdimensionale Colorationen verleihen den Frisuren besondere Tiefe und Lebendigkeit. Inspiriert von KI-generierten Farbwelten werden die Farbkonzepte in präziser Handarbeit umgesetzt und sorgen für natürliche, zugleich moderne Ergebnisse.

Kreativität aus Österreich

Verantwortlich für die Umsetzung der Kollektion zeichnet das Creative Team rund um Creative Director Andreas J. Paischer gemeinsam mit Norbert Grabnegger, Markus Assel, Brigitta Maly und David Luca Wimmer. Die Stylisten verbinden innovative Schnitttechniken, modernes Coloring und handwerkliche Präzision zu Looks, die den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln.

Intercoiffure Österreich zählt als Gründungsmitglied der internationalen Vereinigung Intercoiffure Mondial zu den führenden Impulsgebern der Friseurbranche. Mit der Kollektion „timeLESS Me“ will die Organisation einmal mehr zeigen, dass moderne Haarmode weit mehr ist als ein Trend – sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Energie und Selbstvertrauen.

Die Looks der Frisuren-Kollektion „timeLESS Me“ 2026/27 im Detail

Model Lisa:



Ihre Locken wurden durch den Shagcut mit Birkin Bangs von Andreas J. Paischer individuell inszeniert.

Die stark gestufte, fransige Struktur sorgt für einen lässigen Undone-Look und betont die natürliche

Dynamik der Haare. Die Airfoil-Technik hellt das Haar gezielt auf, während der BLONDME Glow Toner

für ein strahlendes Finish sorgt. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH

Model Diana:



Ihr Haar wurde mit VARIO BLOND auf die gewünschte Helligkeit gebracht und mit IGORA VIBRANCE

nuanciert. Norbert Grabnegger entwickelte eine moderne Interpretation des Shaggy Bob – ein

multidimensionaler, polychromer Blondlook. Tagsüber lässig und natürlich getragen, entfaltet er mit

voluminösem Lockenstyling seine volle Wirkung für den großen Auftritt. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH

Model Nina:



Ein natürlicher, feuriger Kupferton mit IGORA VIBRANCE verleiht ihrem Look Ausdruckskraft. Markus

Assel kreierte mit dem Whisper Pixie einen vielseitigen, flexibel stylebaren Kurzhaarschnitt, der

Leichtigkeit und Eleganz vereint. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH



Model Tabea:



Mit dem Curly Pixie setzt Brigitta Maly auf die Kraft natürlicher Haarstruktur. Der Look betont

Persönlichkeit und Selbstbewusstsein. Seine Wandelbarkeit zeigt sich sowohl in der lockigen als auch

in der glatten Variante, ergänzt durch ein markantes Laserprint-Haardesign. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH



Model Clemens: