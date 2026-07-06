Intercoiffure zeigt die Frisurentrends 2026/27

Selbstbewusst, wandelbar und individuell: Mit der neuen Frisurenkollektion „timeLESS Me“ präsentiert Intercoiffure Österreich die Haartrends für 2026/27.
Im Mittelpunkt stehen nicht nur moderne Schnitte und innovative Farbtechniken, sondern vor allem die bewusste Zeit für sich selbst. Die Looks sollen Persönlichkeit, Stärke und Lebensfreude sichtbar machen.
Frisuren als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit
In einer Zeit, die von rasanten Veränderungen und ständigem Wandel geprägt ist, rückt Intercoiffure Österreich die Rückbesinnung auf das eigene Ich in den Fokus. Unter dem Motto „timeLESS Me“ versteht sich die neue Kollektion als Einladung, den Friseurbesuch bewusst als Auszeit zu genießen und mit einem neuen Look das eigene Selbstbewusstsein zu unterstreichen.
„Die Frisurenkollektion timeLESS Me ist mehr als Haarmode – sie ist eine Haltung. Sie lädt dazu ein, sich selbst Zeit zu schenken und innere Stärke nach außen sichtbar zu machen.“
…betont Bernhard Neumayr, Präsident von Intercoiffure Österreich.
Vielseitige Schnitte für Damen und Herren
Die Damenlooks setzen auf Bewegung, Natürlichkeit und maximale Wandelbarkeit. Zu den Trendfrisuren zählen der fransige Shagcut, der moderne Shaggy Bob, der vielseitige Whisper Pixie sowie der Curly Pixie, der natürliche Locken ebenso gekonnt in Szene setzt wie glattes Haar.
Bei den Herren gilt der Long Mullet als Trendfrisur der Saison. Der markante Schnitt lässt sich sowohl elegant als auch lässig im Undone-Look tragen und funktioniert bei glattem ebenso wie bei welligem oder lockigem Haar.
Moderne Farbwelten mit Tiefe
Auch bei den Haarfarben setzt Intercoiffure auf Individualität. Die Palette reicht von natürlichen Blondnuancen über warme Braun- und Rottöne bis hin zu tiefem Dunkelhaar. Mehrdimensionale Colorationen verleihen den Frisuren besondere Tiefe und Lebendigkeit. Inspiriert von KI-generierten Farbwelten werden die Farbkonzepte in präziser Handarbeit umgesetzt und sorgen für natürliche, zugleich moderne Ergebnisse.
Kreativität aus Österreich
Verantwortlich für die Umsetzung der Kollektion zeichnet das Creative Team rund um Creative Director Andreas J. Paischer gemeinsam mit Norbert Grabnegger, Markus Assel, Brigitta Maly und David Luca Wimmer. Die Stylisten verbinden innovative Schnitttechniken, modernes Coloring und handwerkliche Präzision zu Looks, die den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln.
Intercoiffure Österreich zählt als Gründungsmitglied der internationalen Vereinigung Intercoiffure Mondial zu den führenden Impulsgebern der Friseurbranche. Mit der Kollektion „timeLESS Me“ will die Organisation einmal mehr zeigen, dass moderne Haarmode weit mehr ist als ein Trend – sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Energie und Selbstvertrauen.
Die Looks der Frisuren-Kollektion „timeLESS Me“ 2026/27 im Detail
Model Lisa:
Model Diana:
Model Nina:
Model Tabea:
Model Clemens: