Gesellschaft

Wandelbare Looks

Intercoiffure zeigt die Frisurentrends 2026/27

Lesezeit: 3 Min.
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Von Sandra
Das Creative Team von Intercoiffure Österreich (v.l.n.r.): Brigitta Maly von Intercoiffure Hoarschoarf in Horitschon im Burgenland, Markus Assel von Haare von Assel in Eberndorf in Kärnten, Andreas J. Paischer von Intercoiffure Friseur Paischer in Salzburg, David Luca Wimmer von Intercoiffure Edinger Salon in Linz und Norbert Grabnegger von Intercoiffure Friseur Grabnegger in Feldkirchen in Kärnten. | ©Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH
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Von der Redaktion empfohlen

Selbstbewusst, wandelbar und individuell: Mit der neuen Frisurenkollektion „timeLESS Me“ präsentiert Intercoiffure Österreich die Haartrends für 2026/27.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur moderne Schnitte und innovative Farbtechniken, sondern vor allem die bewusste Zeit für sich selbst. Die Looks sollen Persönlichkeit, Stärke und Lebensfreude sichtbar machen.

Frisuren als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit

In einer Zeit, die von rasanten Veränderungen und ständigem Wandel geprägt ist, rückt Intercoiffure Österreich die Rückbesinnung auf das eigene Ich in den Fokus. Unter dem Motto „timeLESS Me“ versteht sich die neue Kollektion als Einladung, den Friseurbesuch bewusst als Auszeit zu genießen und mit einem neuen Look das eigene Selbstbewusstsein zu unterstreichen.

„Die Frisurenkollektion timeLESS Me ist mehr als Haarmode – sie ist eine Haltung. Sie lädt dazu ein, sich selbst Zeit zu schenken und innere Stärke nach außen sichtbar zu machen.“

…betont Bernhard Neumayr, Präsident von Intercoiffure Österreich.

Vielseitige Schnitte für Damen und Herren

Die Damenlooks setzen auf Bewegung, Natürlichkeit und maximale Wandelbarkeit. Zu den Trendfrisuren zählen der fransige Shagcut, der moderne Shaggy Bob, der vielseitige Whisper Pixie sowie der Curly Pixie, der natürliche Locken ebenso gekonnt in Szene setzt wie glattes Haar.

Bei den Herren gilt der Long Mullet als Trendfrisur der Saison. Der markante Schnitt lässt sich sowohl elegant als auch lässig im Undone-Look tragen und funktioniert bei glattem ebenso wie bei welligem oder lockigem Haar.

Moderne Farbwelten mit Tiefe

Auch bei den Haarfarben setzt Intercoiffure auf Individualität. Die Palette reicht von natürlichen Blondnuancen über warme Braun- und Rottöne bis hin zu tiefem Dunkelhaar. Mehrdimensionale Colorationen verleihen den Frisuren besondere Tiefe und Lebendigkeit. Inspiriert von KI-generierten Farbwelten werden die Farbkonzepte in präziser Handarbeit umgesetzt und sorgen für natürliche, zugleich moderne Ergebnisse.

Kreativität aus Österreich

Verantwortlich für die Umsetzung der Kollektion zeichnet das Creative Team rund um Creative Director Andreas J. Paischer gemeinsam mit Norbert Grabnegger, Markus Assel, Brigitta Maly und David Luca Wimmer. Die Stylisten verbinden innovative Schnitttechniken, modernes Coloring und handwerkliche Präzision zu Looks, die den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln.

Intercoiffure Österreich zählt als Gründungsmitglied der internationalen Vereinigung Intercoiffure Mondial zu den führenden Impulsgebern der Friseurbranche. Mit der Kollektion „timeLESS Me“ will die Organisation einmal mehr zeigen, dass moderne Haarmode weit mehr ist als ein Trend – sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Energie und Selbstvertrauen.

Die Looks der Frisuren-Kollektion „timeLESS Me“ 2026/27 im Detail

Model Lisa:

Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_1076

Ihre Locken wurden durch den Shagcut mit Birkin Bangs von Andreas J. Paischer individuell inszeniert.
Die stark gestufte, fransige Struktur sorgt für einen lässigen Undone-Look und betont die natürliche
Dynamik der Haare. Die Airfoil-Technik hellt das Haar gezielt auf, während der BLONDME Glow Toner
für ein strahlendes Finish sorgt. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH

Model Diana:

Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_1000
Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_1000
Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_1000
Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_1000

Ihr Haar wurde mit VARIO BLOND auf die gewünschte Helligkeit gebracht und mit IGORA VIBRANCE
nuanciert. Norbert Grabnegger entwickelte eine moderne Interpretation des Shaggy Bob – ein
multidimensionaler, polychromer Blondlook. Tagsüber lässig und natürlich getragen, entfaltet er mit
voluminösem Lockenstyling seine volle Wirkung für den großen Auftritt. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH

Model Nina:

Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_0287
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Ein natürlicher, feuriger Kupferton mit IGORA VIBRANCE verleiht ihrem Look Ausdruckskraft. Markus
Assel kreierte mit dem Whisper Pixie einen vielseitigen, flexibel stylebaren Kurzhaarschnitt, der
Leichtigkeit und Eleganz vereint. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH


Model Tabea:

Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_0113
Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_0248
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Mit dem Curly Pixie setzt Brigitta Maly auf die Kraft natürlicher Haarstruktur. Der Look betont
Persönlichkeit und Selbstbewusstsein. Seine Wandelbarkeit zeigt sich sowohl in der lockigen als auch
in der glatten Variante, ergänzt durch ein markantes Laserprint-Haardesign. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH


Model Clemens:

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Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_0413
Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_0848
Intercoiffure Austria_Collection 2026_timeLESS Me_©_Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH_0857

Der Long Mullet wurde mithilfe modernster Blond-Technologie von BLONDME auf ein klares
Superhellblond aufgehellt und anschließend veredelt. Besonderes Augenmerk lag auf maximaler
Haarschonung, um ein natürliches Haargefühl zu bewahren. David Luca Wimmer gestaltete den Look
mit höchster Flexibilität. | © Intercoiffure Österreich / Fritz Hauswirth Agentur BAZZOKA Creativ GmbH
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