Im Zoo hat jeder Monat zwei entzückende Seiten

Kaum wird im Tiergarten Schönbrunn ein Jungtier geboren, legt sich Fotograf Daniel Zupanc sofort auf die Lauer. Die schönsten Aufnahmen präsentiert er im Tiergarten-Kalender – wer diesen wendet entdeckt die Welt der exotischen Katzen.

Ob neugierige Jungtiere oder ausdrucksstarke Blicke von Tiger, Amurleopard und Co.: Der Tiergartenkalender 2027 rückt zwei besondere Seiten der Schönbrunner Tierwelt in den Mittelpunkt. Der von Tiergartenfotograf Daniel Zupanc gestaltete Wendekalender zeigt auf der einen Seite Tierkinder, auf der anderen die verschiedenen exotischen Katzenarten des Tiergartens und ist ab sofort erhältlich.

Im November versucht sich der kleine Amur-eopard als Klettermaxe © Daniel Zupanc

„Tiere in einem besonderen Moment festzuhalten, erfordert viel Geduld, Erfahrung und ein gutes Gespür für den richtigen Augenblick. Daniel Zupanc gelingt es mit seinen Fotos, die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Tiere einzufangen und damit aufzuzeigen, was es zu schützen gilt“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Entzückend bis tapsig

Zu sehen sind unter anderem die ersten Kletterversuche eines Amurleoparden-Jungtieres, ein kleiner Katta am Rücken seiner Mutter, die putzigen Wasserschweine und die tapsigen Schritte eines Felsenpinguin-Kükens. Die Aufnahmen zeigen besondere Momente aus den ersten Lebensmonaten der Tiere und stehen zugleich für die Bedeutung zoologischer Gärten beim Erhalt bedrohter Arten.

Das Pinguin-Küken watschelt durch den Februar © Daniel Zupanc

Die zweite Kalenderseite widmet sich den faszinierenden großen Katzenarten im Tiergarten. Von Gepard und Löwe bis zum Amurleoparden zeigen die Motive die Besonderheiten dieser Tiere. „Der Tiergarten Schönbrunn ist über die Jahre zu einem zweiten Zuhause für mich geworden. Mit meinen Fotos möchte ich die Faszination für die Tiere und diesen einzigartigen Ort weitergeben“, sagt Zupanc.

Der Tiergartenkalender 2027 ist ab sofort in den Zoo-Shops und im Onlineshop des Tiergarten Schönbrunn unter www.zoovienna.at/shop erhältlich.