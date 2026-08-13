Spektakuläre Sonnenfinsternis über der Alten Donau

Am Mittwochabend bot sich über Wien ein seltenes Naturschauspiel: Bei Sonnenuntergang schob sich der Mond vor die Sonne und ließ nur noch eine leuchtende Sichel erkennen.

Besonders eindrucksvoll zeigte sich die partielle Sonnenfinsternis an der Alten Donau.

Seltener Anblick über Wien

Um 19.22 Uhr begann der Mond, die Sonne zunehmend zu verdecken. Kurz vor Sonnenuntergang erreichte die Finsternis gegen 20.13 Uhr ihren Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt waren in Wien knapp 85 Prozent der Sonnenscheibe bedeckt. Nur eine Minute später verschwand die verfinsterte Sonne hinter dem Horizont.

Für die Wienerinnen und Wiener wurde der Abend damit zu einem ganz besonderen Erlebnis. Während die Sonne langsam unterging, war die leuchtende Sichel bei freier Sicht Richtung Westen gut zu erkennen.

Spektakuläres Leserfoto

Wiener Bezirksblatt-Leser Andreas Hausensteiner hielt das seltene Schauspiel an der Alten Donau fest. Seine eindrucksvolle Aufnahme zeigt die teilweise verdeckte Sonne neben der markanten Silhouette des Donauturms. Ein Boot auf dem Wasser und das warme Abendlicht machen die Wiener Himmelskulisse perfekt.

Während die Sonnenfinsternis in Österreich nur partiell zu sehen war, wurde die Sonne unter anderem in Teilen Grönlands, Islands und Spaniens vollständig vom Mond verdeckt.