KinderuniWien: Dabeisein, forschen, neugierig sein

Wie die „Großen” eine Universität besuchen: Bei der KinderuniWien, die heuer von 8. bis 19. Juli stattfindet, können 3.500 Kindern zwischen 7 bis 12 Jahren bei kostenlosen Workshops, Seminaren und Vorlesungen in die Welt der Wissenschaft spielerisch eintauchen. Ein Registrierung ist ab sofort möglich.

Mehr als 500 Wissenschafter bieten insgesamt 345 Lehrveranstaltungen für die kleinen Studierenden an der Universität Wien, der TU Wien, der Medizinischen Universität Wien, an der BOKU Wien, der WU Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien sowie an der FH Campus Wien an. Das vielfältige Programm lässt Kinder in unterschiedliche Fächer blicken und ist wissenschaftlich breit gestreut: von Architektur bis Wirtschaft, von Gesundheit über Natur zu Tieren, von Sprachen und Kulturen zu Geschichte.

Demokratiebildung trifft Klimabildung

„Partizipation“ lautet das diesjährige Schwerpunktthema. Die Eröffnungsvorlesung widmet sich daher der Frage, was TikTok mit Politik zu tun hat. Unter dem Label „Gemeinsam eine gute Welt gestalten“ beschäftigen sich Kinder in einem Schwerpunkt der Austrian Development Agency mit Gerechtigkeit, Menschenrechten und Nachhaltigkeit. Und auch heuer dürfen die Themen Klima/Energie und Umwelt natürlich nicht fehlen – unterstützt vom Klima- und Energiefonds.

Einblicke in die Arbeitswelt der Zukunft

Gemeinsam mit Thomas Arnoldner, dem Deputy CEO A1 Group, entdecken junge Digitalfans die Chancen neuer Berufswelten. In einer Exkursion erforschen die jungen Studierenden die Welt der künstlichen Intelligenz mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wer vor hat, in Zukunft eine Bank zu leiten, bekommt die Chance, die Vorstände der BAWAG Group kennenzulernen und kann beim Faktencheck-Quiz das eigene Finanzwissen zu überprüfen.

Feierlicher Abschluss und Titelverleihung

Prüfungsstress gibt es keinen bei der KinderUniWien! Wer die Lehrveranstaltungen besucht oder schon öfters an dem KinderUni-Sommerprogramm teilgenommen hat, erhält am 20. Juli eine Sponsionsurkunde und einen Titel bei der abschließenden Feier im Festsaal der Universität Wien. Schwören muss man auch, „immer neugierig zu bleiben und nie aufzuhören Fragen zu stellen und Antworten zu suchen“.

Jetzt registrieren und ab 10. Juni Lehrveranstaltung buchen

Alle Veranstaltungen können kostenlos besucht werden. Wichtig ist, sich vorab auf der Seite der KinderUniWien zu registrieren und ab 10. Juni die gewünschten Lehrveranstaltungen zu buchen. Zwischen 28. Juni und 5. Juli können Studienausweis, Inskriptionssackerl und das beliebte KinderUniWien T-Shirt auf dem FH Campus abgeholt werden.

Hier geht’s zur Registrierung auf der KinderuniWien-Seite!

Wer mehr wissen will, findet alle Infos auf kinderuni.at oder bei der Hotline 0664/886 45 466.