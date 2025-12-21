Silvester im Wiener Konzerthaus ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die prunkvollen Säle bieten den perfekten Rahmen für einen glanzvollen Jahreswechsel, an dem Musikliebhaber und Kulturinteressierte gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Die Auswahl an Veranstaltungen lädt dazu ein, das alte Jahr stilvoll zu verabschieden und das neue mit einem kulturellen Höhepunkt zu begrüßen.

Festklänge: Strauss Festival Orchester Wien

Am 28. und 29. Dezember bringt das Strauss Festival Orchester Wien unter dem Motto „Freuet euch des Lebens!“ die berühmtesten Walzer und Polkas auf die Bühne. Das Orchester verspricht einen funkelnden Abend voller Musik, die sofort gute Laune und Feststimmung verbreitet. Besonders charmant: Die abwechslungsreichen Programme kombinieren bekannte Klassiker mit selten gespielten Schätzen der Wiener Musiktradition.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen

Top-Trio: Ursula Strauss, BartolomeyBittmann

Wer es etwas moderner und experimenteller liebt, sollte sich das Programm „Alles Liebe“ mit Ursula Strauss, Matthias Bartolomey und Klemens Bittmann am 28. Dezember im Mozart-Saal nicht entgehen lassen. Die Verbindung von literarischer Tiefe und musikalischer Virtuosität schafft eine besondere Atmosphäre, die sowohl Herz als auch Geist anspricht. Ein Erlebnis für alle, die Kultur abseits des Mainstreams genießen möchten.

Gala mit Federspiel, Gentlemen Music Club

Die Silvestergala am 31. Dezember wird von Federspiel und Stargästen wie Die Strottern, Ralph Mothwurf oder Vissi Vassileva gestaltet. Sie verspricht ein rauschendes Fest mit exquisiter Musik, stilvollem Ambiente und glanzvoller Inszenierung.

Ergänzt wird das Silvester-Angebot durch den Auftritt des Gentlemen Music Club mit Caroline Athanasiadis. Jazz, Soul und klassische Elemente verbinden sich dabei zu einem spannenden Musik-Mix. Perfekt für alle, die den Jahreswechsel in eleganter Gesellschaft erleben möchten.

Ode an die Freude mit Wiener Symphonikern

Zum Jahreswechsel setzen die Wiener Symphoniker wieder ein glanzvolles musikalisches Zeichen: Am 31. Dezember und 1. Januar erklingt Beethovens Neunte unter Dima Slobodeniouk, gemeinsam mit der Wiener Singakademie und einem herausragenden Solistenquartett. Die „Ode an die Freude“ entfaltet dabei ihre zeitlose Botschaft von Hoffnung und Menschlichkeit und macht den Jahresstart zu einem bewegenden Erlebnis.

Ob klassische Walzer, innovative Literatur-Musik-Formate oder glanzvolle Gala – der Jahreswechsel im Wiener Konzerthaus bietet ein Programm voller Höhepunkte. Für Kulturfreunde, die noch Restkarten suchen, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich unvergessliche Silvester- und Neujahrserlebnisse zu sichern.

Termine und Tickets: konzerthaus.at/de/silvester