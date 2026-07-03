Kostenlose Sommerdeutschkurse für Schulanfänger

Noch bis heute, den 3. Juli können Eltern ihre Kinder für die kostenlosen Sommerdeutschkurse anmelden.

Das zweiwöchige Angebot richtet sich an Schulanfängerinnen und Schulanfänger, die im Herbst 2026 in Wien als außerordentliche Schülerinnen und Schüler in die Volksschule starten.

Spielerisch fit für den Schulstart

In kleinen Gruppen lernen die Kinder während der Sommerferien spielerisch und alltagsnah Deutsch. Ziel ist es, ihnen den Einstieg in den Schulalltag zu erleichtern und die sprachlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbeginn zu verbessern.

Nach der großen Nachfrage im vergangenen Jahr wurde das Angebot deutlich ausgebaut: Heuer stehen insgesamt 2.160 Kursplätze zur Verfügung. An fünf Schulstandorten werden jeweils drei Kursdurchgänge angeboten. Die Turnusse beginnen am 13. Juli, 27. Juli und 10. August 2026.

Unterstützung auch für Eltern

Neu sind heuer mehrsprachige Informationsveranstaltungen für Eltern von Schulanfängerinnen und Schulanfängern. Am Bildungscampus Sonnwendviertel erhalten Familien praktische Tipps für den Schulstart. Die Veranstaltungen finden am 16. und 30. Juli sowie am 13. August jeweils von 8.30 bis 9.30 Uhr und 9.30 bis 10.30 Uhr auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch statt.

„Wie gut ein Kind Deutsch spricht, entscheidet darüber, ob es von Anfang an im Unterricht mitkommt und Freude am Schulbesuch hat. Mit den Wiener Sommerdeutschkursen setzen wir genau dort an, wo dieser Unterschied noch aufgeholt werden kann.“

…betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Anmeldung noch möglich

Die persönliche Anmeldung ist noch bis 3. Juli in den Regionalstellen der MA 17 sowie bei Interface Wien möglich. Online können Eltern ihre Kinder jeweils bis eine Woche vor Beginn des gewünschten Turnus anmelden: für den ersten Turnus bis 6. Juli, für den zweiten bis 20. Juli und für den dritten bis 3. August 2026.

Die Sommerdeutschkurse werden im Auftrag der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17) von Interface Wien durchgeführt.