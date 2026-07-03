Thomas Brezina macht Kindern eine große Freude

Für viele Kinder endet heute ein besonderer Lebensabschnitt: Mit dem letzten Tag im Kindergarten beginnen die Sommerferien – und nach den Ferien wartet bereits die Schule.

Die Wiener Kinderfreunde verabschieden ihre Schulanfängerinnen und Schulanfänger heuer mit einem besonderen Geschenk: Dank einer großzügigen Buchspende von Kinderbuchautor Thomas Brezina erhält jedes Kind zum Abschied ein eigenes Buch.

Lesefreude als Begleiter für den Schulstart

Die Spende kommt nicht nur den diesjährigen Schulanfängerinnen und Schulanfänger zugute. Auch Kinder, die in den kommenden Jahren ihren Kindergarten abschließen, sollen von der Aktion profitieren. Damit möchten die Wiener Kinderfreunde den Start in die Schulzeit mit einer bleibenden Erinnerung und einer Portion Lesefreude verbinden.

„Der Abschied vom Kindergarten ist ein besonderer Moment – für die Kinder, ihre Familien und unsere Teams. Umso mehr freut es uns, den Kindern mit einem eigenen Buch eine bleibende Erinnerung und zugleich einen Begleiter für den Start in die Schule mitgeben zu können. Ein Buch schenkt Geschichten, regt die Fantasie an und macht Lust aufs Lesen. Unser herzlicher Dank gilt Thomas Brezina für diese großzügige Unterstützung.“

…betont Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde.

Tausende Kinder profitieren

Mit der Buchspende erhalten tausende Kinder am letzten Kindergartentag nicht nur ein persönliches Abschiedsgeschenk, sondern auch einen Anreiz, die Welt der Bücher zu entdecken. Die Initiative soll den Übergang vom Kindergarten in die Volksschule erleichtern und die Freude am Lesen schon von Beginn an fördern.