Schnitzel bleibt Österreichs klare Nummer eins

Ob Wiener Schnitzel, Schweinsbraten oder Tafelspitz – wenn es um heimische Fleischgerichte geht, haben die Österreicher klare Favoriten.

Das zeigt eine aktuelle PENNY-Umfrage mit 1.000 Befragten. Neben den beliebtesten Klassikern standen auch der bewusste Umgang mit Fleisch und die Wertschätzung des gesamten Tieres im Mittelpunkt.

Schnitzel bleibt ungeschlagen

Mit 83,8 Prozent ist das Wiener Schnitzel für die große Mehrheit das typischste österreichische Fleischgericht. Dahinter folgen Schweinsbraten (54,7 Prozent), Tafelspitz (35,6 Prozent) und Backhendl (33,9 Prozent). Auch bei den beliebtesten Fleischstücken gibt es einen klaren Favoriten: Das Filet landet mit 55,8 Prozent auf Platz eins, gefolgt vom Karree mit 41,8 Prozent. Besonders beliebt ist Tafelspitz bei den Babyboomern, während die Generation Z deutlich seltener zu diesem Klassiker greift.

Bewusst genießen

Neben dem Geschmack spielt für viele auch Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Mehr als neun von zehn Befragten halten eine möglichst vollständige Verwertung des Tieres – das sogenannte Nose-to-Tail-Prinzip – für wichtig. PENNY setzt dabei auf fachkundige Beratung: In mehr als 230 Filialen stehen ausgebildete Fleischhauer den Kundinnen und Kunden mit Tipps zur Auswahl und Zubereitung zur Seite. Mit der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ bietet der Diskonter außerdem Fleischspezialitäten, die zu 100 Prozent aus heimischer Produktion stammen.